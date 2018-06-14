В Башкирии вновь прогнозируют заморозки

Согласно данным Башгидромета, местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°. Есть риск гибели сельскохозяйственных культур. Рекомендуется предпринять меры по защите насаждений.

Также повышается вероятность возникновения бытовых пожаров в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения, увеличивается эксплуатация электронагревательных приборов, использования печного отопления, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ. Ближайшие выходные дни будут дождливыми. На следующей недели синоптики обещают теплые, солнечные дни.