Радий Хабиров дал задание отремонтировать аварийную школу в Тастубе

Накануне, 10 ноября, врио главы Башкирии Радий Хабиров побывал с рабочим визитом в Мечелинском, Дуванском и Салаватском районах республики.

Одной из наиболее эмоциональных стала встреча руководителя региона с педагогами и родителями школьников средне школы села Тастуба. О проблемах этой школы ранее неоднократно писала Медиакорсеть. Однако дальше обещаний со стороны районных и региональных властей дело не шло.

Радий Хабиров несколько конкретизировал ситуацию и обозначил конкретные сроки, когда капитальный ремонт в этом учебном заведении должен состояться. Он поручил включить строительство школы на 120 мест в селе Тастуба в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2020 год.

Помимо школы, Радий Хабиров обсудил еще несколько аварийных объектов – школу в селе Озеро, сельский дом культуры в Тастубе и мост возле села Сальёвка. Он поручил включить их в программу финансирования ближайшие годы.

Побывал Радий Хабиров и на благополучных объектах – Месягутовском молочноконсервном комбинате, детско-юношеской спортивной школе, и центральной районной больнице.

Главный врач больницы рассказал Радию Хабирову о перспективах строительства реабилитационного амбулаторно-поликлинического отделения для детей северо-восточных районов республики. Предполагается, что кроме поликлиники отделение получит функции центра реабилитации для детей-инвалидов и реабилитации младенцев.

В Мечетлинском и Салаватском районе, судя по сообщениям пресс-службы главы региона, у руководителя республики было больше позитивных впечатлений, чем негативных.

Так о работе Малоязовской районной больницы, где активно используется система «Открытая регистратура», Радий Хабиров сказал, что медики работают «прямо как в Москве», , подчеркнув важность внедрения такой системы в других больницах и поликлиниках.

В райцентре руководитель республики ознакомился с работой Малоязовской центральной районной больницы, рассчитанной на 159 круглосуточных коек. Здесь же расположена поликлиника на 200 посещений в смену с 21 койкой дневного стационара. Впервые в районе в ЦРБ внедрена система «Открытая регистратура», которая благодаря современным подходам позволяет обеспечить чёткую маршрутизацию пациентов и создать комфортные условиях их пребывания в учреждении.

– Прямо как в Москве, – сказал Радий Хабиров

Главный врач ЦРБ Нургали Бикбулатов рассказал, что в больнице довольно высокая укомплектованность врачами, а их квалификация вкупе с хорошей оснащённостью учреждения позволяет принимать пациентов даже из соседних регионов на хозрасчётной основе.

В селе Малоустьикинском Радий Хабиров сказал, что ухоженная деревня ему очень понравилась, как и люди, которые самоотверженно трудятся на своих местах.

В День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации врио Главы республики посетил отдел МВД России по Мечетлинскому району и поздравил коллектив с профессиональным праздником.