Глава района в Башкирии объяснил, почему дети учатся в аварийной школе
Сегодня, 16:06ОбществоЗиля Аскерова
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Глава Дуванского района Фаиль Мухамадеев объяснил, почему школьники села Тастуба вынуждены учиться в школе, крыша которой разваливается на глазах.
Как оказалось, в администрации района в курсе этой большой проблемы маленькой деревни. 2017 году по инициативе района ГУП «Башниистрой» проводило инструментальное обследование. Специалисты установили, что пристрой, с крыши которого упала балка и разбила окно, находится в аварийном состоянии. Основное здание учебного заведения ничуть не лучше – признано условно пригодным.
- По подсчетам «Башниистрой», только для проекта реконструкции необходимо 8 млн рублей. Сама реконструкция будет стоить 96 млн рублей. У района пока таких денег нет, - рассказывает глава.
Напомним, жители села Тастуба Дуванского района записали видео, в котором сообщают о жутком состоянии местной школы. Они признаются, что им страшно отпускать детей учиться.
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