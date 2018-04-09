Глава района в Башкирии объяснил, почему дети учатся в аварийной школе

Как оказалось, в администрации района в курсе этой большой проблемы маленькой деревни. 2017 году по инициативе района ГУП «Башниистрой» проводило инструментальное обследование. Специалисты установили, что пристрой, с крыши которого упала балка и разбила окно, находится в аварийном состоянии. Основное здание учебного заведения ничуть не лучше – признано условно пригодным.