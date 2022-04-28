«Башнефть» испытала современные российские технологии изучения горизонтальных скважин

Испытанный российский программно-аппаратный комплекс произведен по спецзаказу ООО «Башнефть-Петротест» (дочернее предприятие «Башнефти»). Это набор модулей геофизического исследования скважин для контроля за разработкой месторождения. Комплекс работает как автономно, так и в режиме реального времени, когда информация со всех датчиков непрерывно передается оператору. Его применение позволило определить оптимальный набор методов исследования, минимизировать технологические риски и получить нужные данные о притоке добываемой жидкости.