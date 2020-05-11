В Башкирии 9 мая сотрудники полиции задержали женщин, поющих песни у Вечного огня
Видео задержания распространилось в социальных сетях.
В Стерлитамаке сотрудники полиции задержали нескольких женщин в День Победы 9 мая. Процесс задержания попал на видео, которое сейчас активно распространяется по социальным сетям. По словам очевидцев, женщины стояли у Вечного огня и пели военные патриотические песни. Однако праздничное настроение испарилось с приездом сотрудников полиции в белых рубашках.
— В 12 часов дня я подошла к Вечному огню, чтобы почтить память воинов. Там стояла группа женщин, они пели песни военных лет с красными флагами и цветами. И так трогательно было это слышать. Через минут 5 подъехали полицейские и стали в громкоговоритель вещать, что все присутствующие нарушили режим самоизоляции и должны сейчас же разойтись. Когда женщины стали говорить, что сейчас День Победы и ничего они не нарушали, то им было сразу же сказано пройти автобус, для составления протокола. Я хотела снять на телефон, но у меня тряслись руки и ничего не получалось. Люди, опомнитесь! Что творится?, — задается вопросом возмущенный очевидец.
Как стало известно Медиакорсети от осведомленных источников, женщин задержали за нарушение режима самоизоляции, в отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении, дела уже направлены в суд. Известно, что в Башкирии продолжает действовать режим самоизоляции и "повышенной готовности", а это значит, что, несмотря на праздник, люди должны были находиться дома.
В МВД Башкирии комментировать произошедшее официально отказались.