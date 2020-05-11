В Башкирии 9 мая сотрудники полиции задержали женщин, поющих песни у Вечного огня

— В 12 часов дня я подошла к Вечному огню, чтобы почтить память воинов. Там стояла группа женщин, они пели песни военных лет с красными флагами и цветами. И так трогательно было это слышать. Через минут 5 подъехали полицейские и стали в громкоговоритель вещать, что все присутствующие нарушили режим самоизоляции и должны сейчас же разойтись. Когда женщины стали говорить, что сейчас День Победы и ничего они не нарушали, то им было сразу же сказано пройти автобус, для составления протокола. Я хотела снять на телефон, но у меня тряслись руки и ничего не получалось. Люди, опомнитесь! Что творится?, — задается вопросом возмущенный очевидец.