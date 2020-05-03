В Уфе полиция задержала женщину с красным флажком в руках за нарушение особого режима

Накануне, 2 мая, в МВД Башкирии прокомментировали резонансное задержание женщины, которое имело место 1 мая в районе площади имени Ленина в Уфе.

Свидетелницей происшедшего стала подруга задержанной. которая записала на мобильник, как пятеро стражей порядка сначала волокут упирающуюся женщину в стационарный пост полиции. При этом видно, что задержанная размахивает красным флажком, что навело многих на мысль, что она могла каким-либо образом выражать протест против режима самоизоляции и выбрала для этого дату 1 мая, известную как День солидарности трудящихся.

На второй части видео женщину уже силой сажают в патрульный автомобиль. несмотря на громкие просьбы приятельницы освободить задержанную.

Позднее «Комсомольская правда» опубликовала комментарий МВД Башкирии по поводу данного инцидента. В нем не разъясняется причина задержания женщины, но уточняется, то на нее был составлен протокол за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.

- Женщина была отпущена, материалы будут направлены в суд, - говорится в комментарии МВД.