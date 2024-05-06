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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Байкер забрался на гору Торатау в Башкирии на квадроцикле

Байкер забрался на гору Торатау в Башкирии на квадроцикле

6 мая 2024, 14:26
Фото: tourism.bashkortostan.ru
Очевидцы поделились кадрами того, как неизвестный взбирается на гору Торатау в Ишимбайском районе Башкирии при помощи квадроцикла.

Видеозаписью из геопарка автор поделился в соцсетях. На кадрах видно, как экстремал без труда поднимается на вершину, приковав к себе внимание остальных посетителей.

«И вот так, оказывается, тоже можно. Но не нужно. Красиво, конечно, но опасно», — говорит закадровый голос.

Между тем стоит отметить, что лестницу в геопарке установили как раз для сокращения взаимодействия гостей с природой, на что обратили внимание некоторые комментаторы.

«Статус охраны для вас ничего не говорит? После вашего ***** трава годами не растет. Один раз проехал и все перепахал», — сетует пользователь соцсетей.
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#Общество#Видео#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Природа#Торатау
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