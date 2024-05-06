Байкер забрался на гору Торатау в Башкирии на квадроцикле

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Видеозаписью из геопарка автор поделился в соцсетях. На кадрах видно, как экстремал без труда поднимается на вершину, приковав к себе внимание остальных посетителей.
«И вот так, оказывается, тоже можно. Но не нужно. Красиво, конечно, но опасно», — говорит закадровый голос.
Между тем стоит отметить, что лестницу в геопарке установили как раз для сокращения взаимодействия гостей с природой, на что обратили внимание некоторые комментаторы.
«Статус охраны для вас ничего не говорит? После вашего ***** трава годами не растет. Один раз проехал и все перепахал», — сетует пользователь соцсетей.