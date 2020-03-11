В Башкирии судебным приставам хотят дать ветеранские льготы

Башкирские депутаты намерены рассмотреть проект закона, который предлагает отнести к ветеранам и инвалидам боевых действий судебных приставов, которые исполняли служебные обязанности в районах боевых действий.

По словам Константина Толкачева, внесение поправок связано с тем, что статус судебных приставов был изменен законом от 1 октября 2019 года на статус органов принудительного исполнения.

«Это справедливо, ведь на судебных приставов возложены, по сути, государственно-властные полномочия: они предупреждают и пресекают правонарушения и преступления, имеют право применять физическую силу, огнестрельное оружие и спецсредства», – отметил парламентарий. .