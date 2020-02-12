В Пермском крае судебные приставы за год взыскали почти 5 млрд рублей
12 февраля, 20:01ОбществоФото: pxhere.com
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В прошлом году судебные приставы Пермского края взыскали с граждан более 4,7 миллиардов рублей, что на 15% больше, чем в 2018 году. В частности, было собрано 3,2 миллиарда рублей налогов, 605 миллионов рублей штрафов и 129 миллионов рублей иных платежей.
В 2019 году судебные приставы завели 945 тысяч исполнительных производств о взыскании фискальных сборов на сумму более 9,8 миллиардов рублей. В итоге приставы взыскали 584 тысяч исполнительных производств - это 20% больше, чем в 2018 году. Чтобы взыскать долги, приставы вынуждены были произвести 1,8 тысяч арестов имущества на сумму около 244 миллионов рублей. Об этом пишет properm.ru.
Наибольшая задолженность, которую удалось взыскать с физического лица, составила 3,2 миллиона рублей. Первое место в списке организаций-должников занял АО «НИИ полимерных материалов».
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