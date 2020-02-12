В Пермском крае судебные приставы за год взыскали почти 5 млрд рублей

В 2019 году судебные приставы завели 945 тысяч исполнительных производств о взыскании фискальных сборов на сумму более 9,8 миллиардов рублей. В итоге приставы взыскали 584 тысяч исполнительных производств - это 20% больше, чем в 2018 году. Чтобы взыскать долги, приставы вынуждены были произвести 1,8 тысяч арестов имущества на сумму около 244 миллионов рублей. Об этом пишет properm.ru.