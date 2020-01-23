Кому должны слуги народа: на кого из чиновников Башкирии есть «компромат» у приставов

Уточним сразу, что судебные приставы предупреждают о возможности совпадения персональных данных по исполнительному производству вплоть до фамилии, имени, отчества и даты рождения) с персональными данными других людей. Но это не означает, как любят писать авторы детективов, что «любые совпадения случайны». Поэтому мы не беремся утверждать, что обозначенные в базе исполнительных производств долги относятся именно к конкретным высокопоставленным чиновникам.

Кстати, у двоих из глав администраций районов Уфы обнаружились полные тезки, родившиеся с ними в один день, но в других населенных пунктах, что помогло их все-таки отличить от героев данного материала.

А вот у трех представителей власти совпали и фамилия, имя, отчество, и даты, и места рождения. Так что тут вероятность совпадения крайне мала, но все же возможна.

Итак, больше всего изумила информация о долгах главы Аскинского района Башкирии Ришата Дихина (либо человека, слишком похожего на него и даже родившегося с ним в один день и в одном поселке), за ним в базе судебных приставов числится долг по кредиту на сумму 164 тысячи 761 рубль 48 копеек. Долг, исполнительный лист по которому был заведен 5 декабря 2016 года, не оплачен до сих пор, его взысканием занимается пристав М.Янтуганова из Уфимского районного отдела ФССП.

За главой администрации Иглинского района Башкирии Николаем Самойленко (либо его абсолютным тезкой) значится неоплаченный штраф в сумме 500 рублей за административное правонарушение по линии ГИБДД от 16 мая 2019 года. Взысканием занимается пристав Л.Сидорова из райотдела ФССП по Советскому району Уфы.

Попал в число должников и один из членов правительства Башкирии. Председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров (или же некий его тайный «двойник») 29 мая 2019 года также умудрился получить штраф за административное правонарушение по линии ГИБДД. Видимо, автомобилист Гумеров несколько затянул с оплатой штрафа, поэтому информация о нем все-таки попала в базу исполнительных производств. Но на сегодняшний день штраф уже погашен.

В базе приставов обнаружилась также информация, косвенно имеющая отношение к двум главам администраций районов Уфы, однако при более пристальном изучении выяснилось, что на сей раз речь все-таки идет об их полных тезках, родившихся с чиновниками в один день.

Так, у главы администрации Октябрьского района Уфы Сергея Плотникова точно есть такой «двойник» с не очень хорошей репутацией, который имеет неоплаченный штраф ГИБДД в сумме 500 рублей за административное правонарушение, совершенное на территории Чувашии.

А главе администрации Советского района Уфы Рустему Рахматуллину следует знать, что у него есть полный тезка, родившийся с ним в один день (но не в Уфе, а в Чишмах), на котором с 20 ноября 2017 года висит неоплаченный гигантский долг по кредиту в размере 3 млн 220 тысяч 802 рублей 74 копеек. Как показывает опыт, из-за такого недоразумения у чиновника вполне могут возникнуть проблемы с поездками за границу либо приобретением какого-либо товара в кредит.

Напомним, ранее Медиакорсеть публиковала информацию из базы исполнительных производств о долгах 11 депутатов Госсобрания Башкирии. Тот материал вызвал немалый резонанс, часть депутатов поспешила после нашей публикации оплатить долги, а некоторые объяснили их наличие происками рейдеров и прочих своих неприятелей.

Мы намерены продолжить изучение открытой базы исполнительных производств Службы судебных приставов на предмет уточнения долгов, числящихся за представителями власти, и настоятельно советуем тем, кто накопил те или иные задолженности, погасить их.