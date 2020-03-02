В Прикамье приставы закрыли спортивный центр «Лидер»

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В Пермском крае судебные приставы приостановили работу Чермозского городского физкультурно-спортивного центра «Лидер». Прокуратура и Центр гигиены и эпидемиологии проверили центр и выяснили, что здание не соответствует нормам СанПина.
Так, в спортивных залах не было необходимого количества туалетов и раздевалок, отсутствовали душевые кабины и медкабинет, а со стен отваливалась краска и штукатурка. Об этом пишет properm.ru.
Суд вынес решение о приостановке деятельности муниципального бюджетного учреждения на 30 суток. Если директор организации не устранит выявленные нарушения, то будет привлечен к административной и уголовной ответственности.
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