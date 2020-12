Итоги года-2020 и лучшие города и районы Башкирии: главное с оперативки Хабирова

Последнее в 2020 году оперативное совещание чиновники во главе с Радием Хабировым решили провести очно, в зале Белого дома. Глава Башкирии подчеркнул, что совещание проходит в 51-й раз, а за это время властям удалось рассмотреть 322 важных вопроса.

- Мы здесь принципиально, на мой взгляд, и объективно рассматриваем все самые больные вопросы. Мы работаем в прямом режиме, это создаем массу сложностей. Одно неосторожное слово – и возникают смешные ситуации. Радий Хабиров также сообщил, что предновогоднее совещание позволит чиновникам отчитаться о проделанной работе за 2020 год, обозначить имеющиеся проблемы и рассказать о планах на ближайшее будущее. Перед началом совещания глава Башкирии поздравил с днем рождения директора МФЦ в РБ Айгуль Арсланову и сообщил, что задача МФЦ в Башкирии стать лучшим центром в стране. О реализации нацпроектов в 2020 году По словам первого заместителя премьер-министра Илшата Тажитдинова, в уходящем году Башкирии из бюджета было выделено 30,9 млрд рублей на реализацию нацпроектов. Так, 30 тысяч семей получили ежемесячные выплаты по рождению детей. В республике построены 24 детских сада, пять школ. Объем построенного жилья составил 2,45 млн кв.м. Отремонтировано 305 км дорог. Число занятых в малом и среднем предпринимательстве выросло на 3,5% и составило 443 тысячи человек. 191 субъект МСП относится к социальному предпринимательству. Создание ОЭЗ «Алга» создаст 1393 дополнительных рабочих места в Башкирии, общий объем инвестиций – 9,8 млрд рублей. В 2021 году планируется увеличить число занятых в МСП до 455,9 тысяч человек, число самозанятых – до 35 тысяч человек. В ОЭЗ «Алга» планируется привлечь еще не менее пяти резидентов с инвестициями в 20 млрд рублей. Об экономике Башкирии в 2020 году Министр экономического развития республики Рустам Муратов заявил, что по итогам года в Башкирию инвестировали 206,9 млрд рублей. Таким образом, республика стала второй в ПФО и 13-й в России. В 2021 году планируется достичь уровня инвестиций в 352,4 млрд рублей. Инвестпортфель региона включает в себя 1200 муниципальных проекта на сумму 386,5 млрд рублей. В перечень приоритетных входит еще 221 проект на сумму 829 млрд рублей. На первоочередные меры поддержки экономики в 2020 году было выделено 30 млрд рублей. Радий Хабиров поручить придумать новую экономическую зону, которая будет такой же успешной, как ОЭЗ "Алга". О сельском хозяйстве в Башкирии в 2020 году Министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов сообщил, что индекс оценки валовой продукции составит 177,1 млрд рублей, индекс валовой продукции 103%. Валовый сбор зерновых составил 4 млн тонн. С начала 2020 года в Башкирии произведено 1 млн 550 тысяч тонн, в том числе товарного – 702,5 тысячи тонн. По программе сельской ипотеки выдано более 2200 кредитов на сумму 4,5 млрд рублей. На благоустройство сел в 2020 году направлено 2 млрд рублей. О сфере ЖКХ в Башкирии в 2020 году В уходящем году, по словам министра ЖКХ Бориса Беляева, в Башкирии благоустроено 103 общественные территории. 380 дворов благоустроено по программе «Башкирские дворики» на сумму 1,770 млн рублей. Отремонтированы 2180 подъездов стоимостью 692,7 млн рублей. Капитальный ремонт выполнен в 1452 многоквартирных домах, заменены 512 лифтов. В 2021 году планируется улучшить питьевое водоснабжение в пяти районах Башкирии на сумму 791,8 млн рублей. О промышленности в Башкирии в 2020 году Министр промышленности республики Александр Шельдяев заявил, что показатели роста нефтепереработки и нефтехимии «существенно ухудшились», однако на сегодняшний день ситуация стабильная. Индекс промышленного производства в 2021 году должен составить 103,9%. Портфель инвестиций составил 437 млрд рублей. О транспорте и дорогах Башкирии в 2020 году По словам министра транспорта Алан Марзаева, в уходящем году республика закупила 245 автобусов на сумму 1,3 млрд рублей. При этом на вопрос Хабирова о том, когда с дорог Уфы пропадут «ПАЗики», Марзаев ответить не смог. Проводится реконструкция аэровокзала Уфы, завершен первый этап реконструкции железнодорожного вокзала города. На ремонт дорог в 2020 году выделено 26,2 млрд рублей. На эти средства отремонтированы 2000 км дорог и 15 мостов. По проекту безопасных и качественных дорог в Башкирии на 6,8 млрд рублей установлены 248 дорожных знаков и 621 камера. - Пандемия пандемией, когда-то это закончится, но мы должны окошко в Европу отсюда открывать. Наши жители должны отсюда напрямую, кто хочет, в Европу лететь, кто хочет, в Азию, - добавил Радий Хабиров. О строительстве в Башкирии в 2020 году Как сообщил министр строительства Рамзиль Кучарбаев, в 2020 году в республике 119,2 тысячи семей улучшили жилищные условия. Введено 2,45 млн кв.м. жилья, средняя ипотечная ставка составила 7,33%, непригодное для проживания жилье сокращено на 11 тысяч кв.м. 2000 обманутых дольщиков восстановили свои права на компенсацию либо были обеспечены жильем. В 2021 году планируется расселить 16,39 тысячи кв.м. аварийного жилья, построить 2,26 млн кв.м. жилья. Проблемы 50% обманутых дольщиков республики планируется разрешить в 2021 году. - По объему денег и по количеству домов, которые получат помощь, вы отработали лучше всех в России, я считаю. У нас тяжелейшее наследие, конечно. Мы бы сами эту проблему решили, конечно, но это бы заняло годы, - прокомментировал тему с обманутыми дольщиками Радий Хабиров. О соцподдержке населения Башкирии в 2020 году В 2020 году, по словам вице-премьера Ленары Ивановой, мерами соцподдержки были охвачены 1,1 млн человек. На меры было направлено 26,6 млрд рублей, на поддержку семей с детьми – 17 млрд. Выплаты на детей получили более 100 тысяч семей. 31 тысяче ветеранов ВОВ выплачено 177,2 млн рублей в общем. Более 206 тысяч жителей Башкирии получили пособие по безработице. Более 70 тысяч человек были трудоустроены. - Приоритет в следующем году – безработица, - подчеркнул Радий Хабиров. О здравоохранении Башкирии в 2020 году В уходящем году, по данным министра Максима Забелина, в Башкирии появились 120 новых ФАПов. В связи с пандемией коронавируса в республике было развернуто 6405 коек для пациентов, в которых работали 946 врачей. Медикам на выплаты в пандемию было выделено 3,8 млрд рублей. В Башкирии в 2020 году также появились два инфекционных центра – в селе Зубово Уфимского района и в Стерлитамаке. По данным Росстата, общий коэффициент смертности в 2020 году в Башкирии составил 14 на 1000 человек. Младенческая смертность, по данным Минздрава РБ, снизилась на 11%. - Система достойна приняла этот удар, я уверен, что мы достойно пройдем этот путь. В следующем году будем анализировать работу минздрава по показателю смертности, это ключевое. Мы должны выйти из пандемии более крепкими и модернизированными, - добавил Хабиров. Также Радий Хабиров наградил Забелина орденом генерала Минигали Шаймуратова. - Наш министр выстоял в это тяжелое время, не дрогнул ни разу, не видел растерянности в его глазах, очень компетентен и настойчив был. Это большое уважение, - добавил глава Башкирии. Забелин отметил, что эта награда всему учреждению и «определенный аванс». Об образовании в Башкирии в 2020 году По данным министра образования Айбулата Хажина, в 2020 году впервые в республике был проведен капремонт восьми школ на 474,2 млн рублей. В Стерлитамаке и Уфе запущен сертификат дошкольного образования, в 2021 году он появится в Нефтекамске. С 2020 года 100 школьников получают стипендию Главы РБ в размере 3000 рублей. В шести районах республики введена единая школьная форма. 150 молодых учителей получили гранты на сумму 690 тысяч рублей. Количество призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников выросло с 31 до 96 человек. В школах открыт 61 стоматологический кабинет. В 2021 году планируется создать 400 допмест в частных детских садах для детей от 1,5 до трех лет, а также «свести до нуля количество школ, показывающих низкие образовательные результаты». Радий Хабиров поблагодарил ведомство за то, что школы не стали очагом распространения коронавируса, а также за формат дистанционного обучения, которому все же научились учителя. Отмечается, что 11 января ученики должны пойти в школы уже очно. Глава Башкирии также признал, что в связи с пандемией качество образования заметно упало, но результаты сдачи ЕГЭ по поручению Хабирова в 2021 году должны оказаться выше. О культурной сфере в Башкирии в 2020 году Из федерального бюджета, по данным министра культуры Амины Шафиковой, привлечено 335 млн рублей. 219,5 млн из них направлены на реализацию нацпроекта «Культура». Среди наиболее ярких мероприятий отмечаются конкурс на создание башкирского костюма «Тамга», фестиваль современной башкирской песни «Йэшлек шоу», конкурс башкирских красавиц «Хылыукай». В 2020 году культурные учреждения должны посетить 26,2 млн посещений, на сегодняшний день число посетителей достигло 30 млн человек. В 2021 году планируется начать реконструкцию Русдрамтеатра и Театра кукол в Уфе. О молодежной политике и спорте в Башкирии в 2020 году По данным министра спорта Руслана Хабибова, республика остается одним из самых молодых регионов России, занимая первое место в ПФО и седьмое в стране. Сегодня в Башкирии насчитывается более 787 тысяч жителей в возрасте от 14 до 30 лет. За счет включения лиц до 35 лет численность молодежи в республике увеличится на 344 тысячи человек и достигнет 1,132 млн человек. В Башкирии действует 400 волонтерских объединений. В пандемию коронавируса 5000 волонтеров помогли более 400 тысячам жителей Башкирии. Что касается спорта, по оценкам ведомства, систематически физкультурой и спортом в Башкирии занимаются 1,7 млн человек. В республике развиваются 120 видов спорта, из них 27 базовых олимпийских и четыре паралимпийских. В 2020 году тренеры подготовили 627 кандидатов в мастера спорта, 116 мастеров спорта России, 15 международных мастеров спорта, четверых заслуженных мастеров спорта России. Выплаты спортсменам-призерам различных соревнований достигли 30 млн рублей, спортивная стипендия выросла до 30 млн рублей в год. По проекту «Сельский тренер» 36 тренеров получили по 600 тысяч рублей. - В селе если есть тренер, жизнь кипит. Нет тренера – ребята в преступную среду уходят и все. И надо биться за большие спортивные мероприятия. Людям нужны зрелища, - добавил Хабиров. О развитии туризма в Башкирии в 2020 году По данным председателя Госкомтуризма республики Салавата Нафикова, в Башкирии туристический поток в 2020 году составил 2,9 млн человек. В уходящем году в Уфе появился первый двухэтажный туристический автобус. Также в республике развиваются глэмпинги. Кроме того, в республике будет развиваться туристско-рекреационный кластер «Павловское водохранилище» и всероссийский семейный курорт «Мраткино». В 2020 году геопарк «Янган-Тау» вошел в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО – туда же планируют включить и «Торатау». Также Башкирия стала героем нескольких федеральных трэвел-шоу. Вместе с этим в 2020 году в Башкирию возвращены 1568 вахтовиков и 736 жителей Башкирии, находившихся за рубежом. В 2021 году планируется увеличить турпоток до 3,2 млн человек в год, а также закрепить деятельность геопарков в Башкирии законом. - Мне кажется, мы в туристическую инфраструктуру вдохнули жизнь, появилась какая-то энергия в этом, интерес. Надо двигать дальше придорожный сервис, о котором вы не сказали. У людей появился интерес, меры поддержки появились, - добавил Радий Хабиров. «Достижение года-2020»: какие районы и города Башкирии стали лучшими Победителями в демографическом благополучии стали Нефтекамск, Уфимский и Бурзянский районы. В номинации «Поддержка предпринимателя» лидерами признаны город Агидель, Благовещенский и Бураевский районы. Лидерами в сельском хозяйстве стали Мелеузовский и Илишевский районы. В номинации «Антикризисные менеджмент» победили город Салават, Белебеевский и Татышлинский районы. «Безопасная и комфортная территория» лучше всего реализована в Стерлитамаке, Янаульском и Бакалинском районе. В номинации «Молодежный муниципалитет» победили Уфа, Стерлитамакский и Нуримановский районы. «Голосующими муниципалитетами» стали Сибай, Дюртюлинский и Альшеевский районы. Послесловие - Мне кажется, нам есть, чем гордиться. Но при этом у нас есть недостатки в работе, ошибки, где-то мы были не столь прозорливы, где-то не столь энергичны. Но в целом я горжусь, что этот год я с вами работал. Мы переживаем одно из самых тяжелых испытаний, которые приходятся на последние десятилетия человечества. Впереди нас ждут непростые времена. Люди очень устали, и их требования к нам повышаются гораздо сильнее. И мы должны удовлетворить эти требования. Мы должны много работать, много строить и приводить в порядок нашу республику. С вами вместе я не боюсь войти в 2021 год. В это время никто из вас не дрогнул, за это вам спасибо огромное. Мы входим в Новый год с верой, надеждой, с силами, которые у нас еще есть. Главная задача – защитить людей и сделать их жизнь лучше. Проявите душевное тепло – оно сейчас очень и очень нужно, - завершил предновогоднее оперативное совещание Радий Хабиров.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter