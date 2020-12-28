Итоги года-2020 и лучшие города и районы Башкирии: главное с оперативки Хабирова

Послесловие

- Мне кажется, нам есть, чем гордиться. Но при этом у нас есть недостатки в работе, ошибки, где-то мы были не столь прозорливы, где-то не столь энергичны. Но в целом я горжусь, что этот год я с вами работал. Мы переживаем одно из самых тяжелых испытаний, которые приходятся на последние десятилетия человечества. Впереди нас ждут непростые времена. Люди очень устали, и их требования к нам повышаются гораздо сильнее. И мы должны удовлетворить эти требования. Мы должны много работать, много строить и приводить в порядок нашу республику. С вами вместе я не боюсь войти в 2021 год. В это время никто из вас не дрогнул, за это вам спасибо огромное. Мы входим в Новый год с верой, надеждой, с силами, которые у нас еще есть. Главная задача – защитить людей и сделать их жизнь лучше. Проявите душевное тепло – оно сейчас очень и очень нужно, - завершил предновогоднее оперативное совещание Радий Хабиров.