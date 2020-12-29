Пресс-конференция главы Башкирии Радия Хабирова 29 декабря: главное

О выводе Рауфы Рахимовой из состава СПЧ Башкирии

— Это идеальная ситуация, поскольку все остались довольны. Я рад, что она вышла; она рада, что вышла. Решение о выводе Рауфы Гареевны принял я, и для этого у меня были очень серьезные основания. Был инцидент с депутатом Госсобрания Дмитрием Чувилиным, который заявил в ФАС России о том, что я нарушаю антимонопольное законодательство. Я был искренне удивлен, потому что считаю, что правильно действую, как неплохой юрист. У меня закралось, не подговорили ли его. Чувилин признался, что его попросила Рахимова или кто-то из ее помощников. Мне показалось, что есть грани, которые переходить нельзя. Меня критиковать нужно и надо, но использовать такой подлый ход… СПЧ — та площадка, которая занимается защитой прав человека, а не занимается очевидной политической деятельностью типа «партии разбитых ожиданий». Поэтому принял такое решение и не жалею о нем.