Пресс-конференция главы Башкирии Радия Хабирова 29 декабря: главное

Вечером 29 декабря глава республики провел большую пресс-конференцию в конгресс-холле «Торатау», где в прямом эфире ответил на вопросы журналистов и жителей Башкирии. Такой формат мероприятия стал первым за время, пока Радий Хабиров занимает пост главы республики.

Радий Хабиров отметил, что немного волнуется перед первой конференцией, однако пришел на нее с хорошим настроением. Отмечается, что за два дня к главе Башкирии набралось 1322 вопроса. Вот ответы на самые актуальные вопросы конференции. О выходе из пандемии коронавируса и вакцинации Радий Хабиров сообщил, что 2020-й год прошел под эгидой пандемии коронавируса, однако вместе с этим он отметил еще несколько важнейших для республики событий — вхождение геопарка «Янган-Тау» в ЮНЕСКО, признание Шаймуратова героем России, создание особой экономической зоны «Алга», открытие первого ковид-госпиталя в Башкирии, получение международного научного статуса. — В унынии жить нельзя, вообще это смертным грехом считается. Мы верим, что придем к завершению коронавирусной инфекции. К тому же у нас позитивные планы — мы будем очень много строить, созидать, двигаться вперед. По словам Радия Хабирова, точное количество переболевших коронавирусом назвать нельзя, так как очень много латентных пациентов. Есть лишь официальная цифра. Глава Башкирии допустил, что цифра может быть больше. Хабиров признался, что антитела к новому коронавирусу есть даже у его маленького сына Фарита. Глава региона также подчеркнул, что смертность в республике реально увеличилась. Главной задачей в 2021-м году Хабиров назвал выправление ситуации с коронавирусом в республике. Радий Хабиров уверен, что две вещи сработают на остановку распространения коронавируса: коллективный иммунитет и вакцинация. Сам Радий Хабиров заявил, что вакцинировался «Спутником V» и чувствует себя хорошо. О громких историях — РКБ, Куштау и БСК — РКБ — мы очень плохо знали о болезни, не умели с ней бороться, не представляли, как гасить очаги. Я переживал, что я вне, а они там, внутри. Это просто тяжелое воспоминание, из которого нам нужно делать выводы. Ситуация с Куштау обладала таким потенциалом, чтобы расколоть наше общество. Я свято верю, что мы сможем пройти передряги, если не будем расколоты. В целом это рабочая ситуация, которая довольно эффективно разрешилась. То же самое могу сказать и про БСК. О доли акций БСК у Башкирии Радий Хабиров заявил, что забегать вперед не нужно, так как судебное заседание еще не состоялось. — Я не сидел сложа руки, будто пакеты акций ходят туда-сюда. Давайте немножко подождем. Я могу заверить, что все будет хорошо, — заявил глава Башкирии. Об обманутых дольщиках в Башкирии Радий Хабиров заявил, что есть поручение президента решить эту проблему до 2024 года. — Мы немножко в этом году вздохнули. Мы довольно большой сегмент домов будем достраивать с помощью федерального центра. Нам еще предстоит принять решение где-то по 2000 дольщиков. О языках, которыми владеет глава Башкирии Хабиров признался, что знает четыре языка: русский, башкирский, английский и турецкий. Об экопротестах и праве местных жителей высказывать свое мнение Хабиров сообщил, что во всех делах, связанных с экологией и промышленной разработкой, нужно искать баланс и смотреть эти истории внимательно. — Мнение жителей, конечно, нужно учитывать, вплоть до проведения местных референдумов. Наверное, нам придется такой практикой пользоваться. О транспортной реформе и автобусных перевозках Радий Хабиров сообщил, что у властей есть свое правовое видение развития транспортной реформы в Уфе. Глава Башкирии подметил, что эта тема отчасти бьет по его самолюбию. — Я считаю, мы правильным путем идем. Мои прогнозы, что мы быстро решим эту проблему, за год-два, не сбылись. Но это времени займет больше. Но мои коллеги обещают, что к 2021 году мы наведем там относительный порядок. Я не из-за красоты «ПАЗики» вытесняю, это безопасное дорожное движение. Подмечено, что слоган «здесь вам не Техас» все же остается актуальным. О завершении строительства мечети Ар-Рахим Радий Хабиров заявил, что вопрос с мечетью сложный и является одной из самых больших проблем. — На достройку этой мечети нужно очень и очень много денег. Эти деньги, которые с трудом вырываются, я направляю на строительство исключительно нужных и ожидаемых соцобъектов в городах и селах. Мы ведем переговоры с большими структурами, но пока признаюсь, что здесь большими успехами похвастаться не могу. Она, конечно, достроится, но когда, врать не хочу. Об интернете в населенных пунктах Башкирии Радий Хабиров признался, что с переходом на дистант многие дети не смогли обучаться у себя в домах. По его словам, компания «Ростелеком» будет вести программу по проведению интернета во многих населенных пунктах. Движение будет поступательным, но чуда с суперсвязью на всей территории республики ждать не стоит. О жалобах на золотодобычу в Башкирии Радий Хабиров признал, что такая проблема есть. — Есть проблема с золотодобытчиками в Зауралье. Мы усилили работу Минприроды, но в большинстве случаев выдача лицензии вне наших полномочий. Мы ведём диалог, всё равно приходят на нашу территорию. Мы пытаемся найти баланс в этих отношениях, — заявил Хабиров. О бюджете с дефицитом в 22 мрлд рублей По словам Хабирова, ситуация скажется на расходах в сферах республики. Так, подсократились программа ремонта подъездов и программа по благоустройству дворов. Об архитектуре Уфы Радий Хабиров заявил, что к 450-летию Уфы есть план расселить улицу Октябрьской революции и сделать ее пешеходной. — Я не могу сказать, что у меня стоит очередь и хочет забрать эти объекты. Очень дорого стоят они и их ремонт. А решать эти проблемы из бюджета нет возможности. Имеем то, что имеем. Там же люди живут, если мы их сможем эффективно расселить… Контуры идеи есть. Просто времени очень мало. О сохранении памятников архитектуры в Башкирии — Наверное, моя вина, в чем я недоработал, и вина власти в том, что эти «случайные» возгорания и обрушения мы не остановили. Наверное, здесь власть должна быть более активной, — прокомментировал вопрос Радий Хабиров. О втором сроке Радия Хабирова в качестве главы Башкирии — Я сюда пришел не совсем на работу, иначе бы я не истратил столько сил, энергии, здоровья. Я рассчитывал на то, что у меня есть какой-то опыт, управленческие навыки, которые будут полезны республике. По большому счету я только начал работать. Если я буду понимать, что я полезен, эффективен… <…> Я об этом особо не думаю, я думаю, как три-четыре года моей работы пройти, не споткнуться и дать результаты. О шумовом экране в Уфе напротив Парка Победы Хабиров заявил, что знает о ситуации с установкой шестиметрового забора напротив парка Победы в Уфе. Он уверен, что нынешний исполняющий обязанности мэра Сергей Греков найдет решение проблемы и не ущемит права жителей. О работе Градсовета и точечной застройке — Ситуация с Шота Руставели и парком Гафури — ощущение безудержного зуда воткнуть «свечку» в каждом месте. Застройщиков понять можно. До моего прихода сюда, к сожалению, огромное количество документов по переводу земли под жилое строительство было уже осуществлено на миллионы квадратных метров. Мой визит на Шота Руставели прошел на грани с законодательством. Я признателен застройщику, что он понял, что надо останавливаться, хотя юридически его позиция безупречна. <…> Выдавать разрешение на строительство — не мои полномочия. У меня, конечно, есть решение принять закон и выдавать. Сначала было такое очень сильное желание. <…> Я считаю, что в парке дом строиться не должен. Сергей Николаевич [Греков] считает так же, насколько я знаю. Что касаемо Градсовета, то первые его два заседания вскрыли больше вопросов, чем Хабиров «ожидал». О явке на муниципальных выборах Хабиров заявил, что проблема есть. Либо людям не так интересно ходить на выборы, либо муниципальная власть в некоторых районах не совсем активная. Глава Башкирии также заявил, что выборы депутатов в Госдуму будут интересными. — Я свято верю, что каждые проведенные выборы становятся все чище и чище. Я сам во власти нахожусь, мы с коллегами разговариваем. Нам жестко говорят «чтобы не испоганили выборы глупыми действиями и желанием услужить». У людей становится больше веры, что на выборы можно прорваться, хотя это непростой, тернистый путь. Мне кажется, на выборы в Горсовет Уфы проблем с явкой не будет. О снижении платы в вузе на дистанте Хабиров отметил, что решение принимают ректоры вузов. Однако во всем, по его мнению, должна быть определенная справедливость. — Если фиксируется, что студенты получили меньше услуг, нужно меньше и брать с них. Я не могу ответить сходу, произошло ли это. О походе в магазины с сыном — Вообще люблю ходить в магазины, хожу, но не так часто. У меня дома живет такой одичавший маленький мальчик, я его вывожу, чтобы где-то с ним побыть. Сейчас, куда могу пойти, это торговый центр, — рассказал Хабиров. Об ошибках Радий Хабиров признался, что не так глубоко осознал ситуацию на Куштау, и считает это одной из своих ошибок, не говоря о каких-то тактических. — Где-то, может быть, я не дожал. Все остальное мы прошли более-менее неплохо, — прокомментировал ситуацию с коронавирусом глава Башкирии. О выводе Рауфы Рахимовой из состава СПЧ Башкирии — Это идеальная ситуация, поскольку все остались довольны. Я рад, что она вышла; она рада, что вышла. Решение о выводе Рауфы Гареевны принял я, и для этого у меня были очень серьезные основания. Был инцидент с депутатом Госсобрания Дмитрием Чувилиным, который заявил в ФАС России о том, что я нарушаю антимонопольное законодательство. Я был искренне удивлен, потому что считаю, что правильно действую, как неплохой юрист. У меня закралось, не подговорили ли его. Чувилин признался, что его попросила Рахимова или кто-то из ее помощников. Мне показалось, что есть грани, которые переходить нельзя. Меня критиковать нужно и надо, но использовать такой подлый ход… СПЧ — та площадка, которая занимается защитой прав человека, а не занимается очевидной политической деятельностью типа «партии разбитых ожиданий». Поэтому принял такое решение и не жалею о нем. «Своих не бросаем», или о своих и о чужих — Для меня свои — это башкортостанцы. Я руку помощи протягивал, когда видел какой-то sos, проблему. По поводу контекста «свои — не свои»: каждый человек в силу ряда причин кому-то доверяет больше, кому-то меньше. Жизнь так устроена, что я ведь с тех, кого называю «своими», требую так, что стулья летают, когда я с ними разговариваю. Многие вещи строятся на доверие, а оно приходит не сразу. Бывают ситуации, когда кому-то я верю больше. Но я не могу сказать, что я чего-то им больше даю. Проблема «своих» делает меня уязвимым, это одно из направлений, по которому меня подвергают критике. Но когда на меня давят, я еще больше злюсь. Под давлением я решений не принимаю. С ходу людей «сдавать» нельзя. О клипе Мурзагулова и репутационном ущербе — Клип Мурзагулова мне очень не понравился. Я все в некорректной форме сказал ему, когда об этом узнал. Получил много неприятных рецензий от коллег. Я считаю, что он мне нанес репутационный ущерб. Это недопустимо. Непозволительно было это делать в коридоре администрации. Я не позволю наносить мне ущерб и ущерб республиканской власти. Но да, он «свой». Об оттоке креативной молодежи из Башкирии — конечно, я эту проблему вижу и очень переживаю за это. Но она не может решиться быстро. Уезжают по целой совокупности причин — нет движухи в республике, им кажется, экономика не соответствует ожиданиям. Когда поправим экономику, богаче начнем жить, среду сделаем такую, что можно было бы сделать «вау»… Мы должны создавать условия не для того, чтобы дети не уезжали, они все равно будут уезжать, а чтобы они потом возвращались. О предшественниках — Муртазе Рахимове и Рустэме Хамитове — Не для кого ни секрет мое отношение к Муртазе Губайдулловичу — оно у меня в сердце, в душе, в голове. Несмотря на непонимание, мы это храним до конца. Он сейчас такой спокойный образ жизни ведет, погружен в семью, периодически мы общаемся. В прошлом году мы даже сидели в кабинете и выпивали. В этом году все сложнее. Он где-то мне по людям подсказывает, просить обратить внимание на ту или иную ситуацию. Мы принимаем это всегда к исполнению. С Рустэмом Хамитовым мы реже общаемся. Когда произошла замена, я попросил его подробно рассказать о ключевых моментах. Запись у меня до сих пор лежит. О тех, за кого приходилось краснеть — Есть вопросы к министрам транспорта, ЖКХ. В частности, неосвоенные деньги федерального центра. Если такое будет, то будем заменять и искать других людей. О списке желаний и семейных секретах — У нас есть традиция в Новый год с Каринэ. Прячем друг от друга открытки с записью и открываем их 1 января. А желание одно — чтобы все были живы, здоровы. Об ограничениях для ресторанов и кафе — Мы ресторанам такие дали послабления, которые не дал ни один регион страны. Они будут работать всю ночь. Это ведь на нашей совести будет, когда люди начнут заражаться. Театральная и культурная деятельность — процентное заполнение, соотношение. Мы дали много возможностей выжить в это время. О желании стать биологом — Почему не стал? Побоялся. Все детство была мечта стать Дроздовым. О «прикрытии» глав — Если не тянут — не прикрываю, если воруют — нет, если воюют со структурами и где-то не могут дожать — то поддерживаю. О хэштеге #дома на своей странице в соцсетях — Я ощущаю себя дома все больше и больше. И это ощущение для меня не стало таким повседневным. За эти два года не было времени помедитировать и погладить себя за то, что я глава.

