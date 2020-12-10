В Башкирии юристы пытаются вернуть лесам на Куштау охраняемый статус

Выяснилось, что Министерство лесного хозяйство внесло изменения лесохозяйственный регламент в мае 2020 года. Это было сделано для того, чтобы Башкирская собовая компания начала геологоразведочные работы на шихане. Однако сейчас эти поправки противоречат статусу охраняемой территории.