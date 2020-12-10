В Башкирии юристы пытаются вернуть лесам на Куштау охраняемый статус

В Башкирии юристы пытаются вернуть лесам на Куштау охраняемый статус

Вчера, 12:02ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Юристы института права и публичной политики подали иск в Верховный суд Башкирии. Они обнаружили, что некоторые территории на Куштау находятся в менее защищенной категории. Судебное заседание состоится 14 января 2021 года.

Выяснилось, что Министерство лесного хозяйство внесло изменения лесохозяйственный регламент в мае 2020 года. Это было сделано для того, чтобы Башкирская собовая компания начала геологоразведочные работы на шихане. Однако сейчас эти поправки противоречат статусу охраняемой территории.

По словам правозащитников, Министерство лесного хозяйства ранее сообщало о готовности внести изменения в документацию, однако некоторые участки леча до сих пор не вернули в прежний статус лесопарковой зоны.

В коллективном иске приняли участие 24 юриста Института права и публичной политики. По словам представителя со стороны истцов Айдара Мулланурова, это первый коллективный иск в судебной истории Башкирии.

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