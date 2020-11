Жительница Башкирии предстанет перед судом из-за фото за сохранение Куштау

Завтра, 27 ноября, в Альшеевском районном суде рассмотрят дело над активисткой из Раевки Дилярой Ахуньяновой, сообщает Idel.Реалии. В августе девушка опубликовала в соцсетях фото с плакатом за сохранение шихана Куштау в Башкирии.

Как сообщает издание, фотография была сделана на горе Сусактау. Участники фото держали в руках плакат: «Раевка за сохранение шиханов #куштауживи». Диляра Ахуньянова рассказала, что на это её вдохновили ребята из Салавата, которые также разместили фотографию в поддержку шихана. В аккаунте Раевка онлайн я разместила опрос — стоит ли нам, альшеевцам сделать аналогичное фото. Это, кстати, полиция впоследствии квалифицировала, как «организацию публичного мероприятия», сообщает активистка. На следующий день после публикации ей позвонили из полиции, где сообщили, что на девушку пришел рапорт. На неё составлен протокол за «Организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления». Отметим, что нарушение предусматривает штраф от 20 до 30 тысяч рублей, обязательные работы до 50 часов или административный арест до 10 суток. Обвинение абсолютно высосано из пальца; оно бредовое и смешное. Наша акция не требовала никакого согласования, не являлась ни пикетом, ни каким-либо другим публичным мероприятием. Гора не является публичным, общественным местом, это природный объект, цитирует издание Ахуньянову. Напомним, летом жители Башкирии боролись за сохранение шихана Куштау. Противники разработки организовали лагерь у его подножия. В середине августа, когда экоактивисты не пропустили технику БСК, полиция арестовала некоторых участников движения. 15 августа произошло столкновение противников разработки Куштау с работниками БСК и частной охранной организацией «Вершина». Лагерь активистов частично был разгромлен.

