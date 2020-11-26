Жительница Башкирии предстанет перед судом из-за фото за сохранение Куштау

На следующий день после публикации ей позвонили из полиции, где сообщили, что на девушку пришел рапорт. На неё составлен протокол за «Организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления». Отметим, что нарушение предусматривает штраф от 20 до 30 тысяч рублей, обязательные работы до 50 часов или административный арест до 10 суток.