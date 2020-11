Суд оштрафовал активистку из-за публикации фото за сохранение Куштау

Сегодня, 27 ноября, Альшеевский районный суд Башкирии рассмотрел административное дело в отношении активистки Диляры Ахуньяновой.

Напомним, ранее девушка в своих соцсетях опубликовала фото с плакатом за сохранение шихана Куштау в Башкирии: «Раевка за сохранение шиханов #куштауживи». Фотография была размещена ещё 12 августа, а после публикации на Ахуньянову пришел рапорт. Ей предъявили обвинение в «Организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления». Диляра Ахуньянова рассказала «Урал. МБХ Медиа», что суд оштрафовал её на пять тысяч рублей. Девушка намерена обжаловать решение суда.

