Суд оштрафовал активистку из-за публикации фото за сохранение Куштау

Суд оштрафовал активистку из-за публикации фото за сохранение Куштау

Вчера, 12:04ОбществоАнна КононоваPhoto: соцсети
Сегодня, 27 ноября, Альшеевский районный суд Башкирии рассмотрел административное дело в отношении активистки Диляры Ахуньяновой.

Напомним, ранее девушка в своих соцсетях опубликовала фото с плакатом за сохранение шихана Куштау в Башкирии: «Раевка за сохранение шиханов #куштауживи». Фотография была размещена ещё 12 августа, а после публикации на Ахуньянову пришел рапорт. Ей предъявили обвинение в «Организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления».

Диляра Ахуньянова рассказала «Урал. МБХ Медиа», что суд оштрафовал её на пять тысяч рублей. Девушка намерена обжаловать решение суда.

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