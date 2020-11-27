Суд оштрафовал активистку из-за публикации фото за сохранение Куштау

Напомним, ранее девушка в своих соцсетях опубликовала фото с плакатом за сохранение шихана Куштау в Башкирии: «Раевка за сохранение шиханов #куштауживи». Фотография была размещена ещё 12 августа, а после публикации на Ахуньянову пришел рапорт. Ей предъявили обвинение в «Организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления».