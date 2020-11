В Башкирии исследователи заявили о нелегальной застройке памятника археологии

Археологическое общество заявило, что строительство на территории Сорвихинского городища в Бирском районе Башкирии является незаконным. Объект является памятником археологии федерального значения.

Как рассказал археолог Илшат Бахшиев, ещё в августе неизвестные люди привезли на хребет строительные материалы. Тогда же исследователи направили обращение в управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии с требованием провести проверку деятельности рабочих. В ведомстве сообщили, что выдали предостережение о недопустимости разрушения объекта археологии. Судя по последним фотографиям, наши коллеги сообщают, что эти люди, которые что-то хотели там построить, к этому предостережению не прислушались, цитирует «Эхо Москвы в Уфе» Бахшиева. Исследователи пытаются остановить стройку на территории археологического памятника, а также привлечь к ответственности причастных к этому людей. На странице в Facebook Илшат Бахшиев написал, что Сорвихинское городище появилось 1,5 тысяч лет назад, обнаружено — 170 лет назад, стало охраняемым объектом — 28 лет назад. К посту он приложил несколько фотографий, на которых видно строение и несколько строительных вагончиков. Photo: Facebook Илшата Бахшиева

