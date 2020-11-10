В Башкирии исследователи заявили о нелегальной застройке памятника археологии

На странице в Facebook Илшат Бахшиев написал, что Сорвихинское городище появилось 1,5 тысяч лет назад, обнаружено — 170 лет назад, стало охраняемым объектом — 28 лет назад. К посту он приложил несколько фотографий, на которых видно строение и несколько строительных вагончиков.