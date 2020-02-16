Находка сделана еще в августе 2019 года — в конце лета недалеко от деревни Кусимово между озерами Банное и Сабакты была организована археологическая экспедиция «Северные Амуры» Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН. Ее основными участниками стали дети и подростки из Уфы и Полевского (Свердловская область), а также из близлежащих сел Абзелиловского района.

Почти сразу после раскопок каменного кургана скифо-сарматского времени (V–IV века до н. э.) выяснилось, что это погребальное сооружение было сооружено на площадке еще более древнего памятника — стоянки эпохи палеолита, которой около 100 тысяч лет.

По словам начальника экспедиции, ведущего научного сотрудника ИИЯЛ УФИЦ РАН Никиты Савельева, курган был окружен кольцевым рвом с двумя проходами, а площадка внутри рва была подготовлена под строительство этого погребального сооружения. Кочевники середины I тысячелетия до н. э. полностью удалили дерновый и гумусный слой и на палеолитическом культурном слое возвели то, что сейчас называется курганом. Подробнее о находках можно прочитать в материале «Медиакорсети».