Археологи нашли в Каповой пещере останки человека и животных

Кроме того, в пещере Шульган-Таш удалось обнаружить сотни фрагментов костей животных и три кремниевых орудия. В зале Купольном археологи вытащили два десятка костей животных, а также кости человека. Это стало седьмой находкой останков людей в пещере. Участник экспедиции Всеволод Лясович сообщил, что кость скорее всего принадлежит женщине.