Археологи нашли в Каповой пещере останки человека и животных

Южно-Уральская палеолитическая экспедиция под руководством Вячеслава Котова исследовала Кавопу пещеру в Башкирии. В экспедиции участвовали семь человек.

Как рассказал Вячеслав Котов, изучение продолжили в Главной галерее и зале Купольном. Работа велась, в том числе, с помощью макрообъектива. Были уточнены детали гравировок и подтверждено мнение об их композиционной связи. Также были сфотографированы гравировки на выступе прохода из зала Купольного в зал Знаков, открытые Миклашевич в прошлом году, отметил Вячеслав Котов. Кроме того, в пещере Шульган-Таш удалось обнаружить сотни фрагментов костей животных и три кремниевых орудия. В зале Купольном археологи вытащили два десятка костей животных, а также кости человека. Это стало седьмой находкой останков людей в пещере. Участник экспедиции Всеволод Лясович сообщил, что кость скорее всего принадлежит женщине. Работы планируется продолжить в следующем году. Напомним, ранее заповедник «Шульган-Таш» в Башкирии приостановил проведение экскурсий с 17 октября по 1 ноября в связи распространением коронавируса и пневмонии. Администрация также просила воздержаться от поездок в Капову пещеру.

