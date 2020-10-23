Археологи нашли в Каповой пещере останки человека и животных

Археологи нашли в Каповой пещере останки человека и животных

Вчера, 08:21ОбществоАнна КононоваPhoto: официальный сайт заповедника Шульган-Таш
Южно-Уральская палеолитическая экспедиция под руководством Вячеслава Котова исследовала Кавопу пещеру в Башкирии. В экспедиции участвовали семь человек.

Как рассказал Вячеслав Котов, изучение продолжили в Главной галерее и зале Купольном. Работа велась, в том числе, с помощью макрообъектива.

Были уточнены детали гравировок и подтверждено мнение об их композиционной связи. Также были сфотографированы гравировки на выступе прохода из зала Купольного в зал Знаков, открытые Миклашевич в прошлом году, отметил Вячеслав Котов.

Кроме того, в пещере Шульган-Таш удалось обнаружить сотни фрагментов костей животных и три кремниевых орудия. В зале Купольном археологи вытащили два десятка костей животных, а также кости человека. Это стало седьмой находкой останков людей в пещере. Участник экспедиции Всеволод Лясович сообщил, что кость скорее всего принадлежит женщине.

Работы планируется продолжить в следующем году.

Напомним, ранее заповедник «Шульган-Таш» в Башкирии приостановил проведение экскурсий с 17 октября по 1 ноября в связи распространением коронавируса и пневмонии. Администрация также просила воздержаться от поездок в Капову пещеру.

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