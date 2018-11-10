Молодой педиатр обратилась к Радию Хабирову в Instagram
Она рассказала, почему была вынуждена уехать на Север.
Недавний выпускник БГМУ Физалия Валеева напрямую обратилась к главе Башкирии на своей странице в Instagram. Она объяснила, почему, закончив Башкирский медицинский университет в 2017 году, после двух месяцев работы вынуждена была уехать в Сургут.
Девушка закончила вуз и стала педиатром, после чего устроилась на работу в 5-ую детскую поликлинику в Уфе. Но получив первую зарплату в 20 тысяч рублей, поняла, что не сможет прожить на эти деньги. Толька за квартиру надо было платить 15 тысяч.
Поработала еще месяц и вынуждена была искать новое место. И нашла его на Севере, в Сургуте.
- Мне дали подъёмные, оплачивают по сей день 40% от суммы съёмной квартиры и зарплата в несколько раз больше чем в Уфе, - написала девушка. Но я очень скучаю по Башкортостану! По родственникам, друзьям! Потому что я тут совершенно одна в чужом городе.
- Неужели нельзя как-то помочь молодым специалистам подняться, развиваться? - задает вопросы молодой педиатр. -Почему где-то нас ценят, а на родине нет? Так мечтала, чтобы в будущем мои дети изучали свой родной язык, историю и выросли истинными патриотами своей малой родины! А сколько нас таких, кто вынужден уезжать в поисках хорошо оплачиваемой работы и достойной жизни за пределы республики!?Неужели, отток молодых специалистов никого не волнует в руководстве региона?
- А нам, уехавшим молодым специалистам, будут ли предложены новые программы, чтобы мы могли вернуться к себе на родину? - обратилась она к главе региона. - Написала с надеждой и верой, что вы, Радий Хабиров, прочитаете этот пост и не оставите без ответа сотни, а может и тысячи молодых специалистов и примете меры.
Друзья! Расскажу о давно наболевшей теме. В 2017 году я закончила Башкирский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия». Мама с детства говорила мне : «станешь врачом, никогда не пропадёшь, работа будет всегда».Так, я поступила в БГМУ. Учёба была нелёгкая. Каждый день учили и зубрили. Никогда не забуду бессонные ночи перед зачетами и экзаменами. Но суть не в этом! Закончила я БГМУ! Теперь..работа.. где искать? Кому обратиться? Рассматривала много вариантов, куда только не ездила. Устроилась я в 5-ую детскую поликлинику в Уфе. Поработала месяц,первая зарплата была 20 тыс! 10 т аванс и расчёт так же. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Я пришла домой и долго смотрела на расчётку.. и было тааак обидно! Училась целых 7 лет для того чтобы получать 20 тыс? За квартиру 15 и 5 тыс на дорогу. А на что жить? Набралась терпения и поработала ещё месяц, думая, возможно, это только начало. Но всё было без изменений! Я уволилась! Искала работу уже в других городах, где поддерживают молодых специалистов, дают подъёмные! Нашла! Просто собрала все вещи, села в поезд и уехала на Север! Где мне дали подъёмные, оплачивают по сей день 40% от суммы съёмной квартиры и зарплата в несколько раз больше чем в Уфе! Я довольна! Но! Я очень скучаю по Башкортостану! По родственникам, друзьям! Потому что я тут совершенно одна в чужом городе. Неужели нельзя как то помочь молодым специалистам подняться, развиваться? Почему где-то нас ценят, а на родине нет? Так мечтала, чтобы в будущем мои дети изучали свой родной язык, историю и выросли истинными патриотами своей малой родины! А сколько нас таких, кто вынужден уезжать в поисках хорошо оплачиваемой работы и достойной жизни за пределы республики!?Неужели, отток молодых специалистов никого не волнует в руководстве региона? Столько в голове вопросов! С тоской и любопытством слежу за новостями республики... Недавняя смена власти очень обнадежила меня, и вроде Радий Хабиров @khabirovradii сразу обратил внимание на медицину, снял министра, разнёс в пух и прах некомпетентных руководителей... Верю, что нас ждут перемены в лучшую сторону! Продолжение⬇️👇
Публикация от Fizaliya Azatovna (@fizaliya_valeeva)