Молодой педиатр обратилась к Радию Хабирову в Instagram

Недавний выпускник БГМУ Физалия Валеева напрямую обратилась к главе Башкирии на своей странице в Instagram. Она объяснила, почему, закончив Башкирский медицинский университет в 2017 году, после двух месяцев работы вынуждена была уехать в Сургут.

Девушка закончила вуз и стала педиатром, после чего устроилась на работу в 5-ую детскую поликлинику в Уфе. Но получив первую зарплату в 20 тысяч рублей, поняла, что не сможет прожить на эти деньги. Толька за квартиру надо было платить 15 тысяч.

Поработала еще месяц и вынуждена была искать новое место. И нашла его на Севере, в Сургуте.

- Мне дали подъёмные, оплачивают по сей день 40% от суммы съёмной квартиры и зарплата в несколько раз больше чем в Уфе, - написала девушка. Но я очень скучаю по Башкортостану! По родственникам, друзьям! Потому что я тут совершенно одна в чужом городе.

- Неужели нельзя как-то помочь молодым специалистам подняться, развиваться? - задает вопросы молодой педиатр. -Почему где-то нас ценят, а на родине нет? Так мечтала, чтобы в будущем мои дети изучали свой родной язык, историю и выросли истинными патриотами своей малой родины! А сколько нас таких, кто вынужден уезжать в поисках хорошо оплачиваемой работы и достойной жизни за пределы республики!?Неужели, отток молодых специалистов никого не волнует в руководстве региона?