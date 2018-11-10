Радий Хабиров поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Вчера, 9 ноября в Уфе врио главы Башкирии Радий Хабиров выступил на торжественном собрании, посвящённом профессиональному празднику сотрудников МВД.

По словам Радия Хабирова, в этом году в Башкирии сотрудниками МВД раскрыто более 23 тысяч преступлений, в том числе свыше 3 тысяч – тяжких и особо тяжких, порядка 1 600 наркопреступлений, почти 700 преступлений коррупционной направленности, в том числе 93 факта взяточничества.

Радий Хабиров особо поблагодарил сотрудников МВД за работу по борьбе с коррупцией.

- Коррупция сдерживает развитие бизнеса, в целом экономики республики, разрушает моральные устои в нашем обществе, - сказал он. - И мы настроены на бескомпромиссную борьбу с этим злом вместе с вами, уважаемые товарищи.

Глава региона привел несколько примеров того, как полицейские, рискуя жизнью, спасали людей.

В июне этого года полицейский из Салавата Рамазан Гизатуллин, проезжая в свой выходной день по деревне Бурлы Гафурийского района, заметил дым в одном из домов, бросился на помощь и спас от гибели всю семью.

В июле в Бирском районе сотрудник полиции Владислав Князев спас тонувшего пожилого мужчину.

В августе участковый уполномоченный из Туймазов Игорь Ифраимов бросился в горящий дом и спас пожилую женщину.

В сентябре полицейские Белорецкого района Гафур Исанбаев, Владимир Гнетов, Флорид Худайбердин, Венер Чураков и Динар Халилов, не дожидаясь приезда пожарных, спасли из огня мать и её четверых детей.

- Это достойные примеры мужества, отваги и человечности сотрудников полиции, на которых надо равняться, - отметил Радий Хабиров.