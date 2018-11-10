Радий Хабиров призвал прекратить травлю полицейских

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что нужно прекратить травлю полицейских после дела об изнасиловании коллегами девушки-дознавателя, передает РИА Новости.

Радий Хабиров напомнил, что сегодня сотрудники МВД отмечают свой профессиональный праздник, и отметил, что у полицейских "тяжелая жизнь и трудная, низкооплачиваемая и неблагодарная работа"​​​.

Врио главы Башкирии считает, что после громкого дела об изнасиловании девушки-дознавателя сотрудники органов внутренних дел услышали в свой адрес много "проклятий".

- Понятно, что порядка и в их рядах должно стать больше, но надо уже заканчивать травлю и продолжать дальше работать бок о бок, чтобы жизнь людей становилась лучше, - написал он на своей странице в Facebook.

В уфимскую полицию с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району напали на нее и надругались.