Радий Хабиров пообещал восстановить фонтан с танцующими журавлями в Уфе

- Специально встретился с активом Уфы и Уфимского района, чтобы еще раз довести свою позицию – мы должны научиться слышать людей. Бездушие и хамство буду в чиновниках истреблять. Некоторые говорят, что это невозможно, но мы упрямые и у нас получится. У меня порой возникает ощущение, что некоторое время Уфу не любили и выкачивали из нее все ресурсы. Это и стало причиной бездумной, не обеспеченной социальной инфраструктурой застройки, которой здесь больше не будет. Тем не менее, жилье мы строить будем, и больше, чем раньше. Но с садиками, школами, поликлиниками и без обманутых дольщиков... И напоследок – посмотрите на «Танцующих журавлей», которых так любило несколько поколений уфимцев. Это ведь стыдно… Это просто памятник человеческому разгильдяйству. Фонтан восстановим, и будем отлаживать всю систему, - отметил Радий Фаритович в соцсетях в своем комментарии к состоявшейся встрече.