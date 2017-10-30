В Башкирии депутатов уличили в незаконной торговле спиртным

Госкомитет Башкирии по торговле выявил нарушения в предпринимательской деятельности председателя и депутата совета Калтасинского района. Они нелегально торговали алкоголем.

Председатель совета Калтасинского района Азат Габдрахманов владеет фирмой «Нур-плюс». В конце августа госкомитет выявил нарушения в торговле алкоголем в кафе «Нур-плюс» в селе Калтасы. Спиртное продавалась здесь в розницу без лицензии. По материалам проверки был направлен административный иск в арбитраж.

Второе нарушение выявлено в кафе фирмы «Исток+», принадлежащем депутату совета Ринату Хайдарову. Здесь алкоголь продавался без товарно-транспортных накладных, справок и деклараций о соответствии. Как сообщил Медиакорсети собеседник в районе, фирма закупала спиртное в сети «Красное и белое» и перепродавала ее. На юрлицо наложен штраф в 20 тысяч рублей, также с 6 октября приостановлен срок действия лицензии на продажу алкоголя.

Ринат Хайдаров выявленные нарушения признал полностью, а Азат Габрахманов - частично:

- Была жалоба, что мы продаем казахстанскую водку, они (госкомитет по торговле и защите прав потребителей – прим.ред.) приехали и действительно выявили нарушение, - рассказал Медиакорсети Габдрахманов. – Но продавала ее одна продавщица, и она признала, что это была водка, которую она купила и принесла в кафе. В мировом суде рассмотрели это факт, оштрафовали ее. Но теперь комиссия подала иск еще и в арбитражный суд, рассмотрение его назначено на 8 ноября. Учитывая то, что все уже доказано в мировом суде, я думаю, решение будет в нашу пользу.