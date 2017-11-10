Сатирик Михаил Задорнов умер после продолжительной болезни

Он ушел из жизни на 70-ом году жизни.

Сегодня, 10 ноября, стало известно, что скончался известный писатель-сатирик Михаил Задорнов.

Осенью прошлого года Задорнов сообщил в соцсетях о том, что у него обнаружено онкологическое заболевание и ему предстоит пройти курс химиотерапии. Лечение он начал проходить в Европе, однако когда врачи сообщили о том, что рак находится в слишком запущенной форме, Михаил Задорнов отказался от новых курсов химиотерапии и предпочел проводить как можно больше времени со своей семьей.

Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Увлекался художественной самодеятельностью со студенческой скамьи. Широкую известность ему принесли юмористические монологи на телевидении, особенно на тему взаимоотношений россиян и иностранцев. Его выразительная фраза "Ну, тупыыыые!" стала крылатой в нашей стране.

- Говорят, что будет конец света, нет! Конец тьмы наступит. Я хочу застать конец тьмы. Конец света наступит для тех, кто во тьме живет! – эту цитату Задорнова сегодня вспоминают чаще других, прощаясь с талантливым юмористом.

Он является автором сатирических сборников «Я люблю Америку» и «Вдруг откуда ни возьмись» и других.