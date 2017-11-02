Скончался режиссер фильма «Секретный фарватер» Вадим Костроменко
Сегодня, 16:30Общество
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Режиссер одесской киностудии Вадим Костроменко скончался в возрасте 83-х лет.
Как пишет издание Dni.ru, он был тяжело болен.
В одесском отделении Национального союза кинематографистов Украины режиссера считают одним из самых значимых мастеров киноискусства в стране.
Среди работ Вадима Костроменко самыми известными являются киноленты «Квартет Гварнери"»(1978 год) и «Секретный фарватер» (1986 год). Как оператор он был задействован в 13-ти киноработах.
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