Скончался режиссер фильма «Секретный фарватер» Вадим Костроменко

Режиссер одесской киностудии Вадим Костроменко скончался в возрасте 83-х лет.

Как пишет издание Dni.ru, он был тяжело болен.

В одесском отделении Национального союза кинематографистов Украины режиссера считают одним из самых значимых мастеров киноискусства в стране.

Среди работ Вадима Костроменко самыми известными являются киноленты «Квартет Гварнери"»(1978 год) и «Секретный фарватер» (1986 год). Как оператор он был задействован в 13-ти киноработах.