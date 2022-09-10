В Чишминском районе Башкирии хотят построить Евразийский музей кочевых цивилизаций

— Мы предполагаем, что Башкортостан был административным центром тех государств, которые существовали на нашей земле, — великое золотоордынское ханство, каганаты, иные государственные образования. Если при этом мы докажем причастность к нашей республике Тамерлана, что пока не подтверждено, это будет настоящий научный прорыв, — говорил Радий Хабиров.