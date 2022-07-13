Жара, пчелы и пещерный человек: как в Башкирии открывали музей «Шульган-Таш»

Уже утром 9 июля въезд на территорию заповедника был ограничен. Пропускали только тех, кто был приглашен на мероприятие. Впрочем, туристов, которые там уже отдыхали, никто не выгонял. Остальных жителей Башкирии и гостей из других регионов еще за девять дней до открытия попросили воздержаться от поездки на Шульган-Таш в день официальных мероприятий. Накануне об ограничениях напомнил в соцсетях сам глава республики Радий Хабиров, попросив выбрать для посещения заповедника другую дату.
Перед презентацией внутри музея в местности Мурат-Тугай, где расположен комплекс, персонал продолжал наводить последний лоск. Девушки и женщины в спецодежде курсировали по зданию с тряпками и швабрами. В санузле одновременно вытирали раковины, краны и пол сразу три человека. Само здание еще пахло свежим ремонтом. Было видно, что кое-какие незначительные работы завершить к открытию как будто не успели. Впрочем, это все равно ни на что не влияло — кому, например, может помешать отсутствие постоянных табличек на дверях служебных помещений?
Артисты готовились к выступлению у самой площадки, переодеваясь в костюмы. Рядом с автобусами стояли штанги-вешалки с концертными костюмами.
Вдоль дороги, которая ведет к контрольно-пропускному пункту заповедника, расположились лавки с сувенирами, местными продуктами и другими туристскими товарами. Казалось, что продавцами должны быть местные жители. Но нет — мастер-классы по росписи деревянных ложек, например, проводила уфимка, сотрудница предприятия «Агидель». Ее соседка, также из Уфы, расспросила нас о программе, надеясь выяснить, когда закончится мероприятие и есть ли смысл оставаться на площадке еще на один день.
Официальные мероприятия начались в половине второго часа дня. К этому времени солнце уже стояло в зените. После, мягко говоря, прохладного начала лета, в Башкирию пришла жара. Интернет явно не подозревал, насколько сильная, выдавая скромные +27°C «по ощущениям». Реальные ощущения на местности убеждали, что на улице было никак не менее +30°C.
Все началось после прибытия главы республики Радяя Хабирова и почетных гостей. На площадке они появились одновременно. В числе вип-персон были зампред Совета Федерации РФ Константин Косачев, президент РАН Александр Сергеев и замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. На церемонии была также олимпийская чемпионка Ирина Роднина, известный телеведущий и специалист по выживанию Тимофей Баженов (участие которого в мероприятиях ограничилось самим присутствием) и сенатор от Башкирии Лилия Гумерова. На открытие прибыли делегации ученых из Монголии, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. Почетные гости и хозяева мероприятия обменялись приветственными словами, дружескими рукопожатиями и объятиями. Церемония началась с танца. Затем Радий Хабиров с Косачевым, Сергеевым и Афанасьевым вышли вперед к микрофонам. Глава Башкирии поблагодарил всех приехавших на церемонию.
«Мы действительно очень долго и кропотливо строили этот музей. Мы хотели сделать так, чтобы историческое и культурное наследие наших предков было доступно каждому. Пещера Шульган-Таш сама по себе уникальна. Мы считаем, что это центр зарождения человеческой цивилизации. Это огромное сердце, огромная душа нашей республики», — сказал он.
Радий Хабиров отметил, что очень важно, что в тот же день в России стартует международный год фундаментальных наук. Он также анонсировал строительство еще одного амбициозного объекта, поначалу оставив конкретику в тайне, а чуть позже уточнив, что речь идет о музее кочевых цивилизаций в Чишминском районе.
Александр Косачев отметил, что происходящее — «очень эмоциональное событие» как для тех, кто уже был в заповеднике, так и для впервые его посетивших. «Хотя мы, разумеется, слышали о Шульган-Таше много, но увидеть, как известно, лучше, чем услышать», сказал он. Особые чувства у него вызвала «нетронутая природа, которая была такой же и 17, и 40 тысяч лет назад».
Далее слово предоставили Александру Сергееву, который рассказал о ранее сделанном учеными «экстравагантном предложении» открыть год фундаментальных наук именно в Башкирии. Он добавил, что и торжественно завершат этот год здесь же, в месте одновременно научном и туристическом.
«Мы видим, что развитие внутреннего туризма — это важное дело, которым мы занимаемся. Мы тут дискутировали вчера и сегодня: все-таки четыре часа езды от Уфы — вроде бы достаточно далеко. Станет ли это место местом туристического паломничества? Совершено точно станет. Потому что когда мы говорим о туризме, — это не приехать в какой-то большой центр, посетить какой-то известный музей, а действительно добраться до такого сакрального места, где есть какие-то таинства. Прикоснуться к ним в условиях нетронутой природы. Вот это настоящее место для паломничества, туризма. И хорошо, что пока надо достаточно долго добираться сюда из Уфы», — сказал он.
Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев добавил, что пещера Шульган-Таш — центр мирового культурно-исторического и научного значения, и пообещал реализовать этот потенциал.
Июльское солнце безжалостно светило на официальных лиц и зрителей. От его лучей лица гостей розовели и краснели. Темные очки немного спасали от света, но глава Башкирии был в обычных — несколько раз за церемонию он снимал их и вытирал лицо рукою. Периодически прилетали и садились на зрителей бурзянские пчелы, к счастью, никого не жаля.
Далее на сцене появился «древний человек Юм», живший здесь 20 тысяч лет назад и умеющий «ловить зверей при помощи взгляда и краски». Он обратился к Радию Хабирову по имени и поблагодарил его за усилия, направленные на сохранение святилища его народа. Речь его на «древнем языке» сопровождалась синхронным переводом на современный русский. Затем Хабиров разбил натёк на камне — знак священного места. Музей открыт.
Позже Mkset выяснил, что роль Юма исполнил арт-директор музейного комплекса Тимур Сабитов. Голос Сабитова можно услышать в самом музее в интерактивных видео — в них он рассказывает посетителям о жизни людей в эпоху палеолита.
«Мы просто решили сэкономить на актерах. Чтобы сделать съемки, надо возить актеров, гримеров и прочее, и прочее, а это сложности с логистикой, не все актеры могут. Поэтому мы с учеными посовещались, посмотрели на мой покатый лоб, узко посаженные глаза, внешность такой неопределенной национальности. Решили, что мог бы быть древним человеком. Я им подарил свой образ, можно сказать», — рассказал он.
Язык, на котором говорит Юм, не существует, а составлен из слогов. Однако сопровождающий «эту тарабарщину» серьезный тон переводчика создает иллюзию достоверности. Получается такая псевдодокументалистика.
«У нас есть несколько сцен, где используется такой прием. Например, еще одна актриса озвучивает убиенную в пещере Шульган-Таш девушку, рассказывая свою печальную историю. Это тоже придуманная история, но она могла бы быть такой. Профессиональные лингвисты поймут, что это фейк. А обычные люди подходят и спрашивают: а на каком языке она говорит?», — добавил Тимур Сабитов.
Сама по себе информация, которую было необходимо рассказать посетителям музея, оказалась достаточно скучной для обычных людей. А с помощью такого приема получилось сделать ее увлекательной.
Далее почетные гости, иностранные делегаты и члены республиканского правительства последовали на экскурсию в само здание, где работал кондиционер и можно было передохнуть от жары.
На пресс-подходе Радий Хабиров сообщил, что для развития комплекса и самого заповедника предстоит провести еще много работы. Здесь создается не просто туристическо-развлекательный центр, но и будут работать исследовательские лаборатории, подчеркнул он.
«Мы создавали здесь не просто развлекательный объект, здесь синтез науки, культуры, искусства и историография», — сказал он.
Журналисты спросили Константина Косачева, какую поддержку он может оказать Башкирии на федеральном уровне. В ответ из задних рядов раздался смех сенатора Лилии Гумеровой.
«Сенатор от республики там заливается смехом. У вас очень хорошие представители в Совете Федерации, понимание того, что происходит в субъектах, и то, что нужно сделать дополнительно, является главным мотиватором в нашей работе», — ответил Косачев.
Он добавил, что задача Совфеда — дать равные возможности для развития регионов и «не упустить передовое», что в них делается. Похвалил управленческую команду, поблагодарил жителей республики и высоко оценил успехи Башкирии в различных сферах.
Другие гости также наговорили много приятностей.
Академик Александр Сергеев сообщил, что открытие музея — лишь начало сотрудничества Башкирии и РАН и выразил надежду, что республика будет не только промышленным регионом-донором, но и интеллектуально значимым и лидирующим субъектом России. Он отметил, что академия готова помогать республике, чтобы это произошло быстрее.
Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев объявил о создании нового университета — объединенного из БашГУ и УГНТУ Уфимского университета науки и технологий и выразил уверенность, что к 2030 году Башкирия точно станет одной из научно-образовательных столиц России, а возможно и мира.
Сам комплекс не столь большой, но его экспозиция достаточно интересна обывателю, чтобы приехать за сотни километров. Комплекс позиционируется как не только развлекательный, но и научно-образовательный проект, но пока кажется, что вторая его функция не раскрыта. Экспозиция же получилась в стилистике научпопа — здесь так много интерактива и «зрелищности», которые так нравятся посетителям. Те, кто желает углубиться в тему, могут послушать мини-лекции специалистов. Правда, наушник на каждый инфоблок только один, и пока непонятно, как экскурсовод будет выходить из ситуации, если послушать лекцию захотят несколько человек одновременно. Поток туристов в музей, разумеется, будет — их продолжит привлекать сама пещера, для многих имеющая сакральное значение, местная природа, чистый воздух и сплавы.
В музее семь разделов. Первый рассказывает историю возникновения жизни на Земле, об эволюции видов и расселении человека по миру. Здесь модно узнать, как жили и на кого охотились древние виды людей. Есть и интерактивные модули: например, можно «поговорить» по телефону с эректусом (человеком прямоходящим), сравнить свой рост с ростом австралопитека, порадоваться, что твой мозг весит вдвое больше, чем у древнего предка-хабилиса.
Отдельная экспозиция посвящена первооткрывателю наскальных изображений Александру Рюмину, выводы которого долгое время не воспринимались всерьез.
В медиа-зале можно смотреть анимационные фильмы об истории пещеры Шульган-Таш.
В зале, посвященном самим рисункам, размещены сделанные во Франции точные копии палеолитической живописи. Здесь же рассказывается о технологии создания изображений. Всего здесь три панно — это рисунки, нанесенные в закрытой от посетителей части пещеры, где поддерживается естественный микроклимат. Если пещеру посещает большое число людей, это приводит к изменению оптимальных параметров температуры и влажности, отчего исчезают изображения. Поэтому их берегут и закрывают от свободного доступа посетителей. Полная экскурсия по пещере, во время которой можно увидеть эти закрытые рисунки, стоит 8 тысяч рублей. Однако копии можно увидеть, даже не спускаясь в пещеру.
Рядом — 3D-копия пещеры, разумеется, уменьшенная. Протяженность подземных ходов превышает 3 км, а общая площадь музейного комплекса — 4 тыс. кв. м. Здесь же реконструкция археологического раскопа в Зале Знаков с копиями артефактов, а также стоянка древнего человека. Размещены находки: фрагменты черепов мамонта, бизона, лошади Пржевальского, шерстистого носорога.
Отдельным блоком размещена информация о минеральном и органическом мире пещеры. Посетителям он рассказывает об обитателях Шульган-Таша, растениях и животных, можно также послушать, какие звуки они издают. Поблизости — художественные фотографии, архивные документы, личные вещи исследователей пещеры.
Отдельный блок имеет воспитательное значение. На стену нанесены образцы «наскальной живописи» современного человека, оставленной в пещере туристами в разные десятилетия. После того, как стихийный доступ в залы Шальган-Таша закрыли, все эти варварские надписи стерли. На еще одном стенде, расставляя в «залах» лего-человечков, видно, как увеличение числа посетителей влияет на рисунки — изображения исчезают.
Музей, безусловно, стоит того, чтобы заглянуть в него хотя бы один раз. Экспозиция достаточно интересная, чтобы понравиться взрослым, и не наскучит детям. Правда, экскурсовод в один момент немного запуталась в датах — возможно, сказалась усталость от слишком насыщенного дня или неопытность.
Что касается самой пещеры, то, конечно, не посетить ее, оказавшись в этих краях, просто немыслимо. Она, кстати, легкодоступна. На входе — голубое озеро, из которого вытекает подземная речка Шульганка. Вход в пещеру — арка, впечатляющая по размерам и красоте. На сводах Шульган-Таша в лучах фонарика светится влага, набрав вес, капли падают вниз.
Во внешней, доступной для всех посетителей части, сейчас достаточно сухо, тропа выложена плиткой, затем — лестница. Дойти можно только до пространства между первым и вторым этажами, здесь экскурсия заканчивается. Конечно, в музейных залах можно узнать много интересного, рассмотреть рисунки, но впечатления от пещеры ничто не заменит.
«Прилипнув» к пришедшей на экскурсию группе почетных гостей, попадаем на «запретную» территорию. Чтобы добраться до оригинальных изображений мамонтов, носорога и лошадки Пржевальского, нужно пройти по винтовой лестнице вертикальный многометровый колодец. Ступеньки металлические, чтобы не поскользнуться, нужно держаться за поручни. Невозможно представить, как в эти залы пробирался древний человек, без лестницы и с плошкой жира в руках вместо налобного фонарика.
Если в первой части пещеры только немного прохладно, то здесь от дыхания идет пар, а руки мерзнут от металлических перил. Под ногами глина, то скользкая, то цепкая. К ней прилипают подошвы обуви и нужно все время смотреть под ноги, выбирая пространство для следующего шага, чтобы не поскользнуться и не спотыкнуться о камень. Позади уверенно идет Ирина Роднина. Первое время оглядываюсь, не подать ли руку. Потом хочу сделать комплимент ее прекрасной форме, но понимаю, что это будет бестактно. На обратном пути она еще удивит нас всех, отказавшись от поездки до музея на микроавтобусе в пользу двухкилометровой пешей прогулки.
Так легко проходят маршрут не все. Зато здесь, ярусом выше — самая интересная и большая композиция рисунков. Экскурсовод показывает, как отличаются рисунки в мертвом свете фонарика и в живом, перемещающемся свете огня, который светил предкам. Контуры рисунков «вписаны» в рельеф, при меняющемся освещении они приобретают объемы, становятся видны детали: например, глаз животного, который выступает из неровности стены. Он рассказывает о подземной тишине пещеры, которой никогда нет в нашей жизни, показывает причудливый рельеф стен, сформированный проникающей сюда водой, важные факты и интересные предположения.
После выражаю восхищение экскурсоводу, имени которого так и не спросила. Сожалею, что внесла свой вклад в исчезновение рисунков. Специалист успокаивает, что пространство слишком большое, и нанести вред наша группа не могла. И улыбается: «Я много занимаюсь исследованиями в пещере и тоже всегда думаю о вреде. В любом случае все мы вредители — все топчем траву».
Предпоследний аккорд — выступление симфонического оркестра под открытым небом. Амфитеатр почти весь полон. Здесь и дети и взрослые из числа туристов. Радий Хабиров говорит, что это была его мечтой — дать концерт здесь, на красивой Бурзянской земле. Новая мечта — организовать подобное в родном Сайраново.
Классика здесь, на равнине, окруженной городам, звучит особенно пронзительно. Немного жаль, что попасть на концерт не могут местные жители. Радий Хабиров вручает госнаграды управленцам и тем, кто участвовал в создании комплекса. Вскоре площадку покидает Тимофей Баженов. Перед тем как исчезнуть окончательно, фотографируется со всеми желающими. Затем уезжает глава Башкирии. Вернется он спустя некоторое время на огненное шоу «Река времени», заключительное мероприятие дня.
Фаер-шоу, переходящее в лазерное шоу, начинается с небольшого инцидента. Артисты в самом начале выступления расставляют сосуды с огнем, площадка оказывается слишком мала. Столбы пламени подхватывает ветер — зрители сторонятся. Но мальчишка лет пяти в первом ряду все время пытается сделать шаг вперед. Глава Минкультуры Амина Шафикова, которую только что провели на площадку, удерживает ребенка рукой. Девушка, в сопровождении которой пришла министр, кричит в рацию: «Уберите огонь с первой линии прямо сейчас!». Из-за громкого звука ее, видимо, не сразу понимают. Зрители буквально спасают кураиста, костюм которого чуть не попал в огонь. Девушка снова кричит в радию — сосуды уносят, шоу продолжается. Теперь искрами в лучах прожекторов вспыхивают мошки, летящие на свет.
Лазерное шоу проецирует на стену музея наскальную живопись, на экране появляются контуры музейного хранилища, сменяют друг друга фигурки из коллекции сарматского золота, на стен предстают крылатый конь Толпар и фигура батыра, натягивающего тетиву. Стрела летит по экрану, превращаясь в копье. Появляются горящие огнем родоплеменные знаки — тамга.
Стена ощетинивается треугольными блоками, затем они падают один за другим, в образовавшихся пустотах темнеет звездное небо. В самом конце золотыми буквами сияет название музейного комплекса «Шульган-Таш».