Глава Башкирии поручил создать условия для возвращения юных талантов

Сегодня, 10 июля, в Доме Республики глава Башкирии Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам поддержки одарённых детей. В нём приняли участие члены правительства РБ, руководители вузов, представители учебных заведений региона.

- В моём понимании, все дети талантливые, неодарённых детей нет, - дипломатично начал свое выступление глава региона. - Но в то же время мы знаем, что у ребятишек разные способности, и в этом смысле надо по-разному подходить к процессу обучения, организации этого сложного учебного действия.

По его словам, есть понимание, что государству нужно по-другому выстраивать деятельность в этой сфере. Особенно это касается межведомственного взаимодействия.

- У нас в этой сфере работают министерства образования, культуры, молодёжной политики и спорта, муниципалитеты, вузы, общественные организации. Но между ними нет активной связки в этой части. Пока всё это очень разрозненно. Пока на самом деле нет центра реализации единой политики в этом направлении, - отметил Рустэм Хамитов.

Прежде всего, по его мнению, нужны авторские школы, которые были в советское и постсоветское время, в том числе и в Башкирии, но потом фактически исчезли. Ослабли позиции региона и в олимпиадном движении.

- Понимаем, что усилиями только учителей-энтузиастов добиться хороших результатов невозможно. Нужна система выявления, сопровождения, закрепления этих ребят в нашей республике, - признал глава республики. - Предпосылки сегодняшнего разговора следующие: нам нужно, чтобы талантливые, одарённые, самые способные дети работали здесь, у нас в республике, не уезжали.

Даже если они уезжают на учебу в другие регионы, их нужно привлечь обратно в Башкирию, склонить к возвращению и плодотворной работе на благо республики.

Переломить ситуацию могла бы разработанная концепция развития одарённых (талантливых) детей и молодежи в республике, объёмы и источники финансирования которой сейчас определяются.

Глава Башкирии подчеркнул, что говорит не столько о создании тепличных условий.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что мы всё-таки должны не создавать какие-то особые для одарённой молодежи, а о системной работе со всеми детьми, создании в каждой школе возможностей для того, чтобы одарённый ребенок, если у него есть способности, мог реализовывать себя.

Судя по тону беседы, тема будет продолжена в дальнейшем. Пока же, помимо концепции, чиновникам особо гордиться нечем.