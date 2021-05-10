В виртуальном шествии «Бессмертного полка» в Башкирии принял участие Салават Юлаев

Накануне, 9 мая, в виртуальном шествии «Бессмертного полка онлайн» внимательные зрители заметили присутствие информации о ветеране по имени Салават Юлаев.
На табличке отсутствуют отчество ветерана и его фотография. При этом отмечено, что этот ветеран родился 22 августа 1921 года и живет по настоящее время.
Первыми на это имя обратили внимание читатели Mkset.ru. Корреспондент нашего издания также обнаружил информацию о столетнем фронтовике, которого зовут Салават Юлаев.
Мы надеемся пообщаться с этим удивительным человеком в ближайшее время.