Каринэ Хабирова приняла участие в «Бессмертном полку онлайн»

Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова приняла участие в «Бессмертный полк онлайн», загрузив на сайт акции фотографию своего дедушки. Снимок родственника она также показала на своей странице в соцсетях.

Каринэ Хабирова сообщила, что выложила фотографию своего дедушки Бабояна Иосифа Рубеновича на сайт «Бессмертный полк онлайн», и призвала всех участвовать в акции. Напомним, в этом году акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдёт в онлайн-формате из-за коронавируса. Мероприятие в очном формате перенесли предварительно на 24 июня. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте акции и загрузить туда фото своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, чтобы почтить его память. Трансляция онлайн-шествия пройдет в 15:00.

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