Мусульмане Башкирии попросили Путина лично заняться мечетью Ар-Рахим

Эмоциональное письмо от имени мусульман, проживающих в Башкирии, отправлено в адрес президента России Владимира Путина с просьбой лично вмешаться в процесс возведения соборной мечети Ар-Рахим, которая располагается на проспекте Салавата Юлаева в Уфе. Копия писем была также отправлены полпреду президента РФ в ПФО Михаилу Бабичу, главе Башкирии Рустэму Хамитову, мэру Уфы Иреку Ялалову и председателю ДУМ РБ Нурмухамату-хазрату Нигматуллину.

Авторы письма сообщили, что крайне обеспокоены тем, что строительство мечети приостановлено больше года назад. По их словам, сегодня существующие в Уфе мечети не в состоянии вместить всех мусульман, которые еженедельно проводят общий пятничный намаз, не говоря уже про коллективный праздничный молебен в дни праздников Ураза и Курбан байрам.

Они напомнили, что до недавнего времени главным спонсором строительства мечети Ар-Рахим являлся Благотворительный фонд «Урал», возглавляемый первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Однако финансирование строительства было приостановлено после скандала, связанного с нецелевым использованием средств предприятием-застройщиком – ООО «Алтын Курай».

Поскольку до сих пор решить вопрос с финансированием продолжения строительства так и не удалось, верующие решились обратиться к главе государства и попросили его лично «возглавить попечительный фонд строительства Соборной мечети в городе Уфе, столицы Республики Башкортостан, одной из первых добровольно вошедшей в состав российского государства».

Авторы письма попросили поддержки Владимира Путина и при необходимости вмешательства правоохранительных органов в решение возникшей ситуации.

Как сообщили в Благотворительном фонда «Урал», его сотрудники не в курсе отправки данного письма. С ними никто по этому поводу не связывался, хотя в тексте письма сказано много теплых слов в адрес Муртазы Рахимова.

Напомним, что в начале марта текущего года Фонд «Урал» опубликовал официальное заявление о своей позиции относительно строительства мечети Ар-Рахим. В нем, прежде всего, сообщалось, что заказчиком строительства мечети является Духовное управление мусульман РБ, заказчиком-застройщиком – ООО «Алтын Курай», в составе учредителей которого те же люди, что руководят ДУМ РБ: председатель Нурмухамат-хазрат Нигматуллин, его первый заместитель Аюп Бибарсов и управделами Ильдар Ишеев.

Религиозный объект возводился с 2013 года на средства единственного спонсора – Благотворительного фонда «УРАЛ». В связи с ограничением финансовых возможностей мецената и ростом цен на строительные материалы с начала 2016 года фонд неоднократно рекомендовал ДУМ РБ заменить дорогостоящий греческий мрамор, используемый для облицовки религиозного храма, на более дешевые материалы. Однако ДУМ РБ без каких-либо логических обоснований отказывалось выполнять эту рекомендацию.

В итоге через полгода устных переговоров фонд был вынужден инициировать 6 июня 2016 года собрание Попечительского Совета по строительству Соборной мечети. На совете было принято следующее условие: фонд «УРАЛ» продолжит финансирование стройки, если застройщик заменит дорогой греческий мрамор на более дешевые материалы, а также в целях исключения возможности злоупотреблений при расходовании благотворительных средств Нурмухамат-хазрат Нигматуллин, Аюп Бибарсов и Ильдар Ишеев передадут Духовному управлению мусульман РБ доли, принадлежащие им в ООО «Алтын Курай».

- Последнее условие означает исключение аффилированности. Ведь как на уровне власти, так и на уровне государственных и общественных организаций аффилированность является одной из основ возникновения конфликта интересов, личной заинтересованности, а в последующем – коррупции. ДУМ РБ не исполнило решение Совета, поэтому с августа 2016 года фонд прекратил финансирование стройки, - говорилось в заявлении фонда. - Фонд «УРАЛ» готов продолжить финансирование стройки, при этом бюджетные средства и не требуются. Однако ДУМ РБ до сих пор какие-либо намерения продолжить строительство не выказывает.