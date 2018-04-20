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Ялалов: Мэрия Уфы поддерживает строительство мечети «Ар-Рахим»
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихЧП в школе
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Ялалов: Мэрия Уфы поддерживает строительство мечети «Ар-Рахим»

Сегодня, 11:21ГородРустэм Башкирцев
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