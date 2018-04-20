Ялалов: Мэрия Уфы поддерживает строительство мечети «Ар-Рахим»

19 апреля прошло совещание по вопросу строительства мечети «Ар-Рахим» в Кировском районе Уфы, сообщили в пресс-службе администрации города.

Ирек Ялалов отметил, что администрация города поддерживает благие намерения по продолжению возведения мечети и держит данный вопрос на контроле. Также он пообещал представителям духовенства рассмотреть все оставшиеся вопросы по мечети с выездом на место вместе с представителями городской администрации в самое ближайшее время.

Следующее заседание состоится 23 апреля.