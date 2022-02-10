Похитителей удержанного в гараже жителя Башкирии отправили в СИЗО на два месяца

Стерлитамакский горсуд не стал внимать просьбам похитителей о домашнем аресте и отправил их под стражу на два месяца, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии 10 февраля.

Фигуранты возбужденного 6 февраля уголовного дела по целому «букету» статей просили суд избрать им на время следствия меру пресечения в виде домашнего ареста. Арестованных, напомним, подозревают в нарушении неприкосновенности жилища, вымогательстве, грабеже и похищении. Следователь ходатайствовал заключить похитителей под стражу, однако фигурантов дела такая перспектива не прельщала и они просили суд отправить их под домашний арест. Суд к их просьбе остался равнодушен и удовлетворил ходатайство следователя о двухмесячном, а точнее 60-дневном аресте с заключением под стражу в следственный изолятор. Отмечается, что в законную силу постановление еще не вступило. Продление ареста назначено на 7 апреля. Ранее Mkset сообщал о том, что четверых жителей Стерлитамака в возрасте от 21 до 36 лет подозревают в вымогательстве и похищении человека, группа мужчин проникли в дом к знакомому одному из них жителю Гафурийского района и требовали с него 50 тысяч рублей, которые тот якобы задолжал одному из налетчиков-похитителей. Денег у жертвы не оказалось, в связи с чем его отвезли в гаражный бокс и оставили там связанным. Но похищенный смог освободиться из пут и по найденному в гараже почти разряженному телефону сообщил о своей беде куда следует.

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