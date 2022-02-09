Четверо мужчин избили и похитили мужчину, его удерживали в гараже в Стерлитамаке

Группу жителей Стерлитамака в возрасте от 21 до 36 лет подозревают в вымогательстве и похищении человека, все они арестованы, сообщили в пресс-службе СК Башкирии 8 февраля.

В Стерлитамаке следователи возбудили уголовное дело против четверых местных жителей в возрасте от 21 до 36 лет по ряду статей УК РФ, а именно по признакам следующих преступлений: нарушение неприкосновенности жилища, вымогательство, грабеж и похищение. Все эти преступные деяния по предположениям следователей произошли 6 февраля 2022 года. Тогда “великолепная четверка” решила посетить в Гафурийском районе знакомого одному из них 41-летнего мужчину, который задолжал ему денег. Гостей мужчина пускать не стал, но они проявили настойчивость и проникли в жилище через балкон. Затем они избили хозяина дома, требуя от него 50 тысяч рублей, после чего отобрали у него сотовый телефон и под угрозой расправы посадили его в машину и увезли в Стерлитамак. Известно и о том, что мужчину не только били, но и облили ему лицо кипятком. Там потерпевшего связали и заперли в гараже, но мужчина смог освободиться и сообщить о своей беде правоохранителям. В пресс-службе МВД уточнили, что мужчине удалось сообщить о своем местонахождении в полицию лишь благодаря счастливой случайности, в гараже, где он был заперт среди всякого хлама он нашел почти разряженный мобильный телефон, по которому и успел дозвониться до экстренных служб. Следователи работали вместе с сотрудниками МВД и оперативно установили личности похитителей и задержали их. Оперативники и следователи проверяют, не причастна ли группа мужчин к подобным преступлениям и проводят другие первоначальные следственные действия, а именно собирают доказательства совершенных преступлений. В пресс-службе след

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