Глава Башкирии пообещал открыть к 2019 году 500 модульных ФАПов
Глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил, что к 100-летию республики в регионе появится 500 модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Бирский район.
В селе Питяково он осмотрел такой ФАП, который был построен в рамках программы по улучшению доступности и качества медицинской помощи в сельской местности.
ФАП рассчитан на обслуживание четырех близлежащих деревень, население которых – около 600 человек. В одноэтажном здании сборного типа площадью 64 кв. м расположены фельдшерский и процедурный кабинеты, комната ожидания, служебные помещения. Имеется всё необходимое оборудование для работы медперсонала.
– Условия достойные. Будем строить такие ФАПы по всей республике, нам их надо много – несколько сотен. Это позволит решить проблему старых неприспособленных помещений с неудовлетворительными условиями приёма, сказал он.