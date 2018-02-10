Глава Башкирии пообещал открыть к 2019 году 500 модульных ФАПов

Сегодня глава Башкирии посетил Бирский район.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил, что к 100-летию республики в регионе появится 500 модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Бирский район.

В селе Питяково он осмотрел такой ФАП, который был построен в рамках программы по улучшению доступности и качества медицинской помощи в сельской местности.

ФАП рассчитан на обслуживание четырех близлежащих деревень, население которых – около 600 человек. В одноэтажном здании сборного типа площадью 64 кв. м расположены фельдшерский и процедурный кабинеты, комната ожидания, служебные помещения. Имеется всё необходимое оборудование для работы медперсонала.