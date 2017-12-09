В Уфе 85-летняя бабушка ночью одна вышла на крышу дома, ей помог мужчина
Сегодня, 19:40ОбществоНаталья КузнецоваФото: Служба спасения 112 г.Уфы
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Сегодня, около часа ночи в службу спасения 112 позвонил мужчина. Он сообщил о том, что на крыше пристроя жилого дома №20 по улице Вологодской стоит бабушка. Однако когда спасатели приехали на место, пенсионерки там уже не было.
Как выяснилось, мужчина, который сообщил об инциденте в службу спасения, после звонка поднялся к пожилой уфимке и завел ее в квартиру. Бабушка 85 лет вместе с дочерью проживает на втором этаже многоэтажки. Дочка в это время крепко спала и не подозревала, что происходит. Зачем женщина вышла на крышу пристроя и сколько времени она там пробыла, неизвестно.
- Спасатели вызвали «скорую», оказали 85-летней уфимке первую помощь и передали ее прибывшим медицинским работникам с симптомами общего переохлаждения, - сообщили в службе спасения.
В службе спасения призывают каждого уфимца не медля звонить по телефону 112, если вы вдруг станете свидетелем похожей ситуации. Один звонок может означать спасенную жизнь.
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