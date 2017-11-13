В Уфе спасатели помогли донести до скорой помощи слишком тучного пациента

Вес пациента достигал 150 кг, поднять его медикам оказалось не по силам.

Накануне необычный вызов поступил в диспетчерскую Службы спасения 112 в Уфе. Сообщение поступило от фельдшера одной из бригад скорой помощи, работавшей на улице Калинина, в северной части Уфы.

Медики столкнулись с необходимостью госпитализировать слишком тучного пациента, который весил не меньше 150 кг. Поднять его и донести до кареты скорой помощи для них оказалось непосильной задачей.

Как сообщили в столичной Службе спасения 112, при бывшие на подмогу медикам спасатели общими усилиями справились с задачей. В итоге пациента смогли вовремя доставить в больницу и определить на лечение.