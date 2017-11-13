В Уфе спасатели помогли донести до скорой помощи слишком тучного пациента
Накануне необычный вызов поступил в диспетчерскую Службы спасения 112 в Уфе. Сообщение поступило от фельдшера одной из бригад скорой помощи, работавшей на улице Калинина, в северной части Уфы.
Медики столкнулись с необходимостью госпитализировать слишком тучного пациента, который весил не меньше 150 кг. Поднять его и донести до кареты скорой помощи для них оказалось непосильной задачей.
Как сообщили в столичной Службе спасения 112, при бывшие на подмогу медикам спасатели общими усилиями справились с задачей. В итоге пациента смогли вовремя доставить в больницу и определить на лечение.
По словам представителей Службы спасения 112, это не первый подобный случай, когда сотрудникам скорой помощи понадобилась помощь спасателей при транспортировке больного. К примеру, весной они помогали переправить через реку больного, оказавшегося в зоне затопления, и помогли поместить его в машину скорой помощи.