В Уфе спасатели выручили в больнице малышку, у нее застрял палец

Родители пострадавшего ребенка поспешили в травмпункт для обследования.

Сегодня, 1 ноября, в 11:00 в Уфе родители 2,5-летней девочки обратились за помощью, сообщили в пресс-службе спасения 112. Родители пришли с ребенком в поликлинику и после осмотра девочка сунула палец в автомат для выдачи бахил, но не смогла его оттуда вытащить.