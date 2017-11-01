В Уфе спасатели выручили в больнице малышку, у нее застрял палец
Сегодня, 13:52ПроисшествияЗлата Зукович
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Родители пострадавшего ребенка поспешили в травмпункт для обследования.
Сегодня, 1 ноября, в 11:00 в Уфе родители 2,5-летней девочки обратились за помощью, сообщили в пресс-службе спасения 112. Родители пришли с ребенком в поликлинику и после осмотра девочка сунула палец в автомат для выдачи бахил, но не смогла его оттуда вытащить.
Приехавшие спасатели освободили малышку при помощи слесарного инструмента. Мать с отцом увезли пострадавшего ребенка в травмпункт для обследования.
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