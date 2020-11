Сегодня, 9 ноября, житель Уфы стал победителем лотереи.

Он приобрёл билет в мобильном приложении за 40 рублей. Его выигрыш составил 1,6 миллиона рублей. Уфимец принял участие в лотерее «Спортлото «5 из 36». Победитель угадал числа 23, 29, 12, 27, 1 в первом поле билета и не угадал 2 — во втором. Напомним, ранее счастливым обладателем крупной денежной суммы стал также уфимец. Он выиграл 132 миллиона рублей.

