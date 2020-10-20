Уфимец выиграл в лотерею более 132 миллионов рублей

Уфимец выиграл в лотерею более 132 миллионов рублей

Вчера, 08:41ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Еще один житель столицы Башкирии стал счастливым обладателям крупного денежного приза, разыгрываемого при помощи лотереи.

В пресс-службе «Столото» сообщили, что участник из Башкирии приобрел билет на тираж «Гослото "7 из 49"» за 50 рублей. Победитель, забравший многомиллионное состояние, а именно 132 миллиона рублей, должен был угадать все числа комбинации. Житель Уфы использовал числа 45, 47, 37, 22, 3, 24 и 40.

С начала месяца в регионе уже третий победитель становится обладателем суперприза государственных лотерей, отметили в компании.

Напомним, в начале октября участник «Гослото "5 из 36"» из Башкирии выиграл 9,3 миллиона рублей.

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