В Уфе сотрудники полиции накрыли бордель, где работали около 50 девушек «вахтовичек»

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые, предположительно, организовали в городе салон по оказанию интимных услуг. Ими оказались двое уфимцев 30 и 38 лет.

Известно, что сначала нанятые ими девушки принимали клиентов в помещении под видом элитной гостиницы. Затем владельцы бизнеса переселили девушек в две съемные квартиры на улице Коммунистической. Когда туда ворвались сотрудники полиции, одна из куртизанок заканчивала работу со своим клиентом. Помимо нее ждали очередных посетителей еще две девушки возрастом от 19 до 25 лет. Сотрудники полиции установили, что девушки работают в этом заведении вахтовым методом. Приезжают они из разных регионов страны. Например, есть девушки из Алтайского края и Волгоградской области. Всего владельцы имеют в своем каталоге от 40 до 50 сотрудник. Также на владельцев работала и 37-летняя администратор. Она находилась в другой квартире, расположенной по улице Зорге. Услышав, что у ней врываются сотрудники полиции, она начала выбрасывать с окон все мобильные телефоны. Однако гаджеты все равно были приобщены к делу. В помещениях полицейские изъяли около 100 тысяч рублей наличными, телефоны, банковские карты и блокноты с записями. Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

