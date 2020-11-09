В Уфе сотрудники полиции накрыли бордель, где работали около 50 девушек «вахтовичек»

Известно, что сначала нанятые ими девушки принимали клиентов в помещении под видом элитной гостиницы. Затем владельцы бизнеса переселили девушек в две съемные квартиры на улице Коммунистической. Когда туда ворвались сотрудники полиции, одна из куртизанок заканчивала работу со своим клиентом. Помимо нее ждали очередных посетителей еще две девушки возрастом от 19 до 25 лет.