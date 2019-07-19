В башкирском Салавате задержали районных проституток из борделя
19 июля, 17:35ОбществоФото: Mkset.ru
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Молодым женщинам 23 и 26 лет теперь грозит административная ответственность.
Оперативники задержали женщин в одном из так называемых притонов города Салавата, который работал под видом сауны. В нем, как удалось выяснить правоохранительным органам, оказывали интимные услуги.
Одна из задержанных известна полицейским как нерадивая родительница. 55-летняя администратор заведения также была задержана. В ближайшее время ей придется вынести наказание по статье «организация занятия проституцией».
«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщила сотрудница отдела МВД России по городу Салавату Ильмира Хайбуллина.
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