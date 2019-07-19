В башкирском Салавате задержали районных проституток из борделя

Оперативники задержали женщин в одном из так называемых притонов города Салавата, который работал под видом сауны. В нем, как удалось выяснить правоохранительным органам, оказывали интимные услуги.

Одна из задержанных известна полицейским как нерадивая родительница. 55-летняя администратор заведения также была задержана. В ближайшее время ей придется вынести наказание по статье «организация занятия проституцией».