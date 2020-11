Учащиеся и учителя, переведённые на дистанционный формат обучения, получат гаджеты для работы. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр образования и науки Айбулат Хажин.

Учеников 6-10 классов, не имеющих возможность обучаться дистанционно, обеспечат гаджетами и другой необходимой техникой. Аппаратуру предоставят в рамках проекта партии «Единая Россия» «Помоги учиться дома». Напомним, в школах частично ввели дистанционный режим из-за распространения коронавируса. С 9 по 22 ноября очное обучение предусмотрено только для учеников 1-4 классов и одинадцатиклассников. Решение по дальнейшей работе школ будет принято после 22 числа.

