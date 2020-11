Сегодня, 9 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров объявил окончательное решение по режиму и форме работы школ. Не всех учеников перевели на дистанционную форму обучения.

Так, учащиеся с первого по пятый классы и 11-классники с сегодняшнего дня обучаются в очной форме. Это касается и малокомплектных школ, а также учебных заведений в населенных пунктах, где возникают сложности с переходом на дистанционное обучение. Учащиеся 6-10 классов будут учиться дистанционно минимум до 22 ноября. После власти Башкирии будут принимать дальнейшее решение.

