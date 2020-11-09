Радий Хабиров раскритиковал работу контрольно-счетной палаты Башкирии

Радий Хабиров раскритиковал работу контрольно-счетной палаты Башкирии

Вчера, 12:00ОбществоКарина МамаеваPhoto: Яндекс.Карты
Сегодня, 9 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров раскритиковал работу контрольно-счетной палаты. По мнению главы региона, вместо реальных дел они лишь предоставляют многотомные отчеты.

— Они сперва заявят что-то публично, а потом выясняется, что ничего этого нет. Я еще не видел ни одного уголовного дела, которое бы возбуждалось по результатам проверки КСП. Мне такая работа не нужна. Не вижу последствий: возврата земель, собственности, уголовных дел, сказал Хабиров.

Также он вспомнил стадион «Труд» в Баймакском районе. Объект уже на протяжении семи лет является долгостроем. За эти года он так и не был достроен. В строительство стадиона было вложено 80 миллионов рублей. При этом КСП Башкирии во время проверки усмотрели эпизоды служебного подлога, хищение бюджетных средств.

— Почему человек в тюрьме не сидит за это? Предыдущий глава наделал там дел и так далее. Контрольно-счетная палата мне бумажки шлет. Мне не бумажки нужны. Решайте этот вопрос, обратился он к коллегам.

Напомним, бывший глава Баймакского района Ильшат Ситдиков стал фигурантом 16 уголовных дел, касающихся незаконного и неэффективного использования бюджетных средств и муниципального имущества.

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