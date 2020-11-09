Радий Хабиров раскритиковал работу контрольно-счетной палаты Башкирии

Также он вспомнил стадион «Труд» в Баймакском районе. Объект уже на протяжении семи лет является долгостроем. За эти года он так и не был достроен. В строительство стадиона было вложено 80 миллионов рублей. При этом КСП Башкирии во время проверки усмотрели эпизоды служебного подлога, хищение бюджетных средств.