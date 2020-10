КСП Башкирии выявила нарушения в «Уфаводоканале» почти на шесть миллиардов рублей

Контрольно-счетная палата предоставила предварительные данные проверки эффективности МУП «Уфаводоканал» за 2016–2019 года. На предприятии выявлены нарушения на 5,9 миллиарда рублей.

По данным аналитической справки, выручка основной деятельности за три года составила 13,3 миллиарда рублей, затраты — 11,7 миллиарда рублей. Правда, в 2019 году темпы роста расходов превышали темпы роста выручки в три раза. Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платёжеспособности показал, что МУП «Уфаводоканал» находится в зоне финансового риска, сообщается в отчёте. В ходе проверки были выявлены нарушения на общую сумму 5,9 миллиарда рублей. В частности, на предприятии недоплачивали заработную плату за счет снижения ставок сотрудников, некоторым работникам начислялись премии, не согласованные с собственником, в том числе гендиректорам — 835,9 тысяч рублей и 123,2 тысячи рублей. В штате числились должности с дублирующими функциями. Нарушения по оплате труда оцениваются в 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, были выявлены ошибки в проведении госзакупок. Так, «Уфаводоканал» не размещал аукционы в ЕИС. В системе отсутствуют договоры с ООО «Тандем», ООО МУП «УВК» и ООО «СРС». Общая сумма контрактов — 517,5 миллиона рублей. В период с 2011 по 2019 годы поставками ТМЦ и вывозом иловых осадков занимались взаимосвязанные организации, имеющие общих выгодоприобретателей. Также на предприятии была выявлена и пресечена мошенническая схема хищения денег в особо крупных размерах с участием должностных лиц «Уфаводоканал» и коммерческих организаций. В 2011 году был заключен договор в обход конкурентных процедур с ООО «Тандем» по вывозу и утилизации осадков сточных вод очистных сооружений на сумму 242,6 миллиона рублей. Договор заключен якобы в 2011 году, то есть, до введения в действие федеральных законов о закупках. Фактически, впервые передача иловых осадков по указанному договору началась в сентябре 2018 года, то есть спустя 7 лет, следует из отчёта. Бывший директор предприятия Вячеслав Гордиенко сообщил, что договор он не подписывал. По данному факту в прокуратуру и управление ФСБ по Башкирии было направлено обращение. 31 марта информация была передана в Следком, который возбудил уголовные дела по факту «Подготовка к преступлению» и «Мошенничество». Также ревизионный орган считает, что компания «Тандем» использовалась для вывода денег и минимизации сумм налога на добавленную стоимость. Кроме того, «задним числом» были подписаны и использованы в преступных целях два договора, датированные якобы 2013 годом. Общая сумма поставок товарно-материальных ценностей составила 250 миллионов рублей. Напомним, в конце августа МУП «Уфаводоканал» перешёл из муниципальной в республиканскую собственность.

