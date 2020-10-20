КСП Башкирии выявила нарушения в «Уфаводоканале» почти на шесть миллиардов рублей

По данным аналитической справки, выручка основной деятельности за три года составила 13,3 миллиарда рублей, затраты — 11,7 миллиарда рублей. Правда, в 2019 году темпы роста расходов превышали темпы роста выручки в три раза.
Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платёжеспособности показал, что МУП «Уфаводоканал» находится в зоне финансового риска, сообщается в отчёте.
В ходе проверки были выявлены нарушения на общую сумму 5,9 миллиарда рублей. В частности, на предприятии недоплачивали заработную плату за счет снижения ставок сотрудников, некоторым работникам начислялись премии, не согласованные с собственником, в том числе гендиректорам — 835,9 тысяч рублей и 123,2 тысячи рублей. В штате числились должности с дублирующими функциями. Нарушения по оплате труда оцениваются в 1,3 миллиарда рублей.
Кроме того, были выявлены ошибки в проведении госзакупок. Так, «Уфаводоканал» не размещал аукционы в ЕИС. В системе отсутствуют договоры с ООО «Тандем», ООО МУП «УВК» и ООО «СРС». Общая сумма контрактов — 517,5 миллиона рублей. В период с 2011 по 2019 годы поставками ТМЦ и вывозом иловых осадков занимались взаимосвязанные организации, имеющие общих выгодоприобретателей.
Также на предприятии была выявлена и пресечена мошенническая схема хищения денег в особо крупных размерах с участием должностных лиц «Уфаводоканал» и коммерческих организаций. В 2011 году был заключен договор в обход конкурентных процедур с ООО «Тандем» по вывозу и утилизации осадков сточных вод очистных сооружений на сумму 242,6 миллиона рублей.
Договор заключен якобы в 2011 году, то есть, до введения в действие федеральных законов о закупках. Фактически, впервые передача иловых осадков по указанному договору началась в сентябре 2018 года, то есть спустя 7 лет, следует из отчёта.
Бывший директор предприятия Вячеслав Гордиенко сообщил, что договор он не подписывал. По данному факту в прокуратуру и управление ФСБ по Башкирии было направлено обращение. 31 марта информация была передана в Следком, который возбудил уголовные дела по факту «Подготовка к преступлению» и «Мошенничество».
Также ревизионный орган считает, что компания «Тандем» использовалась для вывода денег и минимизации сумм налога на добавленную стоимость. Кроме того, «задним числом» были подписаны и использованы в преступных целях два договора, датированные якобы 2013 годом. Общая сумма поставок товарно-материальных ценностей составила 250 миллионов рублей.
Напомним, в конце августа МУП «Уфаводоканал» перешёл из муниципальной в республиканскую собственность.