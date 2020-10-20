КСП Башкирии выявила нарушения в «Уфаводоканале» почти на шесть миллиардов рублей

В ходе проверки были выявлены нарушения на общую сумму 5,9 миллиарда рублей. В частности, на предприятии недоплачивали заработную плату за счет снижения ставок сотрудников, некоторым работникам начислялись премии, не согласованные с собственником, в том числе гендиректорам — 835,9 тысяч рублей и 123,2 тысячи рублей. В штате числились должности с дублирующими функциями. Нарушения по оплате труда оцениваются в 1,3 миллиарда рублей.