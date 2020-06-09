Стало известно, в каких больницах Башкирии лечат больных коронавирусом

По данным Министерства здравоохранения на 9 июня, больше всего пациентов, зараженных коронавирусом, лечатся в 18-й больнице города Уфы — их 188. В клинике БГМУ сейчас находятся 97 зараженных, в 8-й уфимской больнице — 65, в 5-й — 50 человек.

В РКБ имени Куватова — 74. Еще 36 пациентов госпитализированы в городской инфекционной больнице. Меньше всего больных по Уфе лечатся в 13-й и 10-й больницах — по 16 и 12 человек, соответственно.

В остальных районах республики также лечат пациентов от коронавирусной инфекции. Так, 90 человек лежат в больнице № 2 Стерлитамака, в Нефтекамской больнице — 87 человек, а в больнице города Кумертау — 39. В Салавате лечатся 58 зараженных, в Туймазах — 36 человек. По 25 и 20 человек борются с болезнью в Чишминской и Белебеевской ЦРБ. В ГКБ Демского района и в Ишимбайской ЦРБ — 19 человек.