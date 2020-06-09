Стало известно, в каких больницах Башкирии лечат больных коронавирусом
Оперативную информацию предоставил региональный Минздрав.
По данным Министерства здравоохранения на 9 июня, больше всего пациентов, зараженных коронавирусом, лечатся в 18-й больнице города Уфы — их 188. В клинике БГМУ сейчас находятся 97 зараженных, в 8-й уфимской больнице — 65, в 5-й — 50 человек.
В РКБ имени Куватова — 74. Еще 36 пациентов госпитализированы в городской инфекционной больнице. Меньше всего больных по Уфе лечатся в 13-й и 10-й больницах — по 16 и 12 человек, соответственно.
В остальных районах республики также лечат пациентов от коронавирусной инфекции. Так, 90 человек лежат в больнице № 2 Стерлитамака, в Нефтекамской больнице — 87 человек, а в больнице города Кумертау — 39. В Салавате лечатся 58 зараженных, в Туймазах — 36 человек. По 25 и 20 человек борются с болезнью в Чишминской и Белебеевской ЦРБ. В ГКБ Демского района и в Ишимбайской ЦРБ — 19 человек.
По 10 пациентов расположили в Бирской и Бижбулякской ЦРБ, 9 — в Баймакской ЦГБ, 12 — в городе Октябрьском. 8 человек в Исянгуловской и ЦРБ, 7 — в Дюртюлинской и Белорецкой ЦРБ. По шесть человек лечат в Верхнеяркеевской, Кармаскалинской, Мелеузовской и Месягутовской ЦРБ. По четыре человека сейчас находятся также в больнице РЖД и больнице №1 города Стерлитамак.