Стало известно, в каких районах Башкирии лечатся заболевшие коронавирусом

На сегодняшний день, 4 июня, на лечении в стационарах находятся 995 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Самое большое количество - 164 человек - зафиксировано в 18-й больнице города Уфы.

В Стерлитамакской больнице №2 лечатся 81 пациент, в клинике БГМУ - 78 человек. В РКБ имени Куватова чуть меньше - 73 человека. В Нефтекамской городской больнице с коронавирусом лежат 68 человек, еще 57 человек в 8-й уфимской больнице.

От 46 до 48 человек находятся в городе Кумертау, в 5-й уфимской больнице и городской больнице города Салават. 30 человек лечатся в РКИБ города Уфы, по 27 человек в Туймазинской и Чишминской ЦРБ, 25 пациентов - в Белебеевской ЦРБ. В городской больнице Демского района лечатся 21 пациент, в 13-й и 21-й больницах города Уфы - 16 человек.