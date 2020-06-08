Минздрав Башкирии рассказал, в каких стационарах лечат больных коронавирусом

По данным Министерства здравоохранения на 8 июня, больше всего пациентов, зараженных коронавирусом, лечатся в 18-й больнице города Уфы — их 188. В клинике БГМУ сейчас находятся 92 зараженных, в 8-й уфимской больнице — 64, в 5-й — 49 человек.

В РКБ имени Куватова — 74. Еще 39 пациентов госпитализированы в городской инфекционной больнице. Меньше всего больных по Уфе лечатся в 13-й и 10-й больницах — по 16 и 12 человек, соответственно.

В остальных районах республики также лечат пациентов от коронавирусной инфекции. Так, 88 человек лежат в больнице № 2 Стерлитамака, в Нефтекамской больнице — 84 человека, а в больнице города Кумертау — 42. В Салавате лечатся 55 зараженных, в Туймазах — 41 человек. По 27 человек борются с болезнью в Чишминской и Белебеевской ЦРБ. В ГКБ Демского района сейчас находятся 20 человек, а в Ишимбайской ЦРБ — 17.

По 10 пациентов расположили в Бирской и Бижбулякской ЦРБ, 9 — в Баймакской ЦГБ, 12 — в городе Октябрьском. По 8 человек в Исянгуловской и Мелеузовской ЦРБ, 7 — в Дюртюлинской ЦРБ. По шесть пациентов расположились в Верхнеяркеевской, Кармаскалинской и Месягутовской ЦРБ. В Белорецкой больнице всего пять человек лежат с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. По четыре человека в больнице РЖД и больнице № 1 Стерлитамака.